El Departament de Treball de la Generalitat va pagar dimarts l’ajuda de 600 o 700 euros per als darrers treballadors en Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). Un total de 4.825 gironins que es van inscriure als registres de l’administració catalana per rebre aquest pagament únic han ingressat als seus comptes bancaris l’ajuda. Aquesta va ser aprovada el març passat, amb el compromís inicial de pagar abans d’acabar maig. Un pagament que, finalment, s’ha endarrerit una setmana. L’ajuda va ser dissenyada per compensar part del sou deixat de cobrar durant la pandèmia i per complir-la la conselleria dirigida per Roger Torrent ha mobilitzat un total de 3.210.500 milions d’euros per ajudar als gironins.

En el global de Catalunya, el Departament d’Empresa i Treball ha destinat un total de 19.414.200 euros per ajudar a 30.690 persones. Aquests, han rebut un ajut de 600 o 700 euros, depenent dels dies en ERTO que haguessin estat en el període establert. El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent va apuntar que «amb el pagament del tercer ajut extraordinari el Govern de la Generalitat dona resposta a les persones treballadores afectades pels ERTO derivats de la pandèmia». Si no hi ha cap novetat ni cap gir inesperat de les condicions sanitàries, aquesta serà la tercera i última tanda d’ajudes per treballadors en ERTE habilitades durant la pandèmia. Des que va començar la Covid-19, el març de 2020, la Generalitat ha destinat 168.585.300 que han servit per ajudar a 247.856 catalans amb l’objectiu de complementar la pèrdua de poder adquisitiu que han tingut les persones amb menys ingressos afectades per la suspensió, sigui total o parcials, dels seus contractes laborals. Roger Torrent va recordar que «aquest tercer paquet d’ajuts ha donat continuïtat i reforçar els dos anteriors específics d’ajudes per aquest col·lectiu que el Govern va posar en marxa des de l’inici de la pandèmia». En la present convocatòria, el Departament de Treball va rebre un total de 40.391 sol·licituds mentre va mantenir oberts els formularis d’inscripció i, finalment, va acabar reconeixent 30.690 ajudes. Una previsió lleugerament superior a la realitzada en el moment que es va anunciar la transferència, quan havia d’ajudar a unes 26.000 persones afectades per ERTO. En concret, 18.301 catalans van ingressar dimarts un pagament únic de 700 euros, ja que van poder acreditar que feia més de 90 dies que estaven en ERTO. Les altres 12.389 persones han rebut 600 euros perquè feia menys de 90 dies que estaven en un expedient de suspensió.