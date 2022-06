La compravenda d’habitatges a les comarques de Girona va pujar un 30% a l’abril respecte al mateix mes de l’any passat fins a arribar a les 1.111 segons les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). De totes maneres, això significa una baixada del 13% respecte a la venda d’habitatges que es van fer el març d’aquest any (1.274). De fet, és la xifra més baixa en els quatre primers mesos de 2022. Tanmateix, també s’ha de tenir en compte que les vendes, durant l’abril, van estar condicionades per la Setmana Santa. De les 1.111 operacions que es van fer durant l’abril, la majoria eren habitatges de segona mà (901), mentre que la resta (210) eren nous. D’aquest total, 1.076 van ser adquisicions lliures, mentre que la resta (35) van ser de protecció oficial.

Des de principi d’any s’han fet un total de 4.751 compravendes d’habitatges a la província de Girona, el que significa també una pujada del 30% respecte als quatre primers mesos de 2021. És la xifra més alta en els quatre primers mesos de l’any des de 2007 (6.557). Després, amb l’esclat de la bombolla immobiliària, les xifres van baixar. L’any passat, ja havia pujat amb 3.803 operacions en els quatre primers mesos de l’any, tot i encara estar en plena pandèmia. La tendència a l’alça, ara, sembla que s’ha consolidat.

En el global de Catalunya, l’increment de la compravenda d’habitatges va ser del 15,5% durant el mes d’abril en respecte al mateix mes de 2021. Això significa que es van fer un total de 8.018 operacions, la xifra més alta al mes d’abril des de 2007 (9.093). En tot cas, en comparació amb el març d’aquest any, quan es van vendre 9.318 habitatges, la xifra d’abril representa una davallada del 14%. Del total d’operacions realitzades durant el mes d’abril en territori català, la quantitat més gran eren d’habitatges de segona mà, un total de 6.617, mentre que de nous hi va haver 1.401 vendes. D’aquesta xifra, 7.470 habitatges eren lliures i 548 eren protegits. Amb aquestes xifres, Catalunya se situa com a tercera comunitat autònoma de l’Estat amb més compravenda d’habitatges per cada 100.000 habitants, un total de 133. Aquests números, només queden darrere de les dades del País Valencià (159) i Andalusia (149).

Pel que fa a les dades del total de l’Estat, es van vendre un total de 47.349 habitatges l’abril d’aquest any, el que suposa un increment de l’11,9% respecte l’abril de 2021. D’aquesta xifra, la gran majoria eren habitatges de segona mà (38.561), mentre que la resta 8.788 (eren nous). També era molt més alt el nombre d’habitatges lliures (43.731), que els protegits (3.618).