Goufone, operadora de telecomunicacions de Gurb, s’ha posicionat entre les 10 empreses de telecomunicacions que més ha crescut a Espanya durant el mes de maig. Segons Movilonia, portal especialitzat en el sector de les telecomunicacions i que recull les dades de portabilitats mòbils de cada una de les operadores espanyoles durant l’últim mes, Goufone se situa en setena posició amb més de 1.000 noves portabilitats i supera clarament els números d’altres operadores com Virgin Telco, Simyo, Orange, Vodafone o Movistar, que han perdut desenes de milers d’usuaris.

El rànquing de portabilitats del mes de maig marca una clara tendència a l’alça de la fuga de línies mòbils de les grans companyies cap a les operadores més petites com Goufone. Amb aquestes dades, Goufone consolida el seu creixement amb una proposta basada en posicionar-se com la gran opció per a totes aquelles persones que busquen una alternativa a les grans teleoperadores que han monopolitzat el mercat al llarg de les últimes dècades.

Goufone ofereix una xarxa de fibra òptica pròpia i amb un servei d’atenció a l’usuari cuidat fins a l’últim detall. Va néixer a Osona fa més de dotze anys amb la intenció de fer arribar Internet a aquelles poblacions on les grans companyies no arribaven i ja porta més de 4.000 quilòmetres de xarxa de fibra òptica pròpia desplegats a més de 200 poblacions.