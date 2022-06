El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, va evitar ahir aclarir fins a quin nivell podria apujar els tipus d’interès oficials la institució per intentar frenar els preus. «A quant podem arribar? No ho sé. I si algú ho diu, no s’ho cregui gaire, perquè és una qüestió que dependrà de l’evolució de la inflació», va respondre en un curs de l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica (APIE) i la Universitat Menéndez Pelayo.

En els darrers mesos, diversos membres del consell de govern del BCE han deixat entreveure que els tipus d’interès podrien pujar fins al nivell natural o neutral, el que no implica una política monetària ni expansiva ni restrictiva. La discussió està en quin és aquest nivell. «Si pregunta a cent economistes tindrà cent respostes diferents», va ironitzar De Guindos.

Per al governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, estaria al voltant de l’1% o una mica per sobre, però altres governadors el veuen més proper al 2%, per la qual cosa al mercat s’havia estès la idea que el BCE podria apujar tipus fins al voltant de l’1,5%. De Guindos va preferir no precisar-ho. La inflació no deixa de donar sorpreses negatives, de manera que el BCE no es vol lligar les mans.

L’exministre d’Economia, així mateix, va donar pistes sobre l’instrument que prepara el BCE per evitar la fragmentació financera indesitjada (el creixement de les primes de risc dels països amb unes finances públiques més vulnerables, com Espanya i Itàlia, per sobre de raonable segons la sostenibilitat dels seus comptes). «Les condicions les anirem veient i definint, però destacaria que la naturalesa d’aquest programa antifragmentació és diferent del PEPP, l’APP i l’OMT», va apuntar.

Va recordar, així, que el PEPP (compres de deute per la pandèmia) i l’APP (compres per evitar la deflació els anys previs) eren «incondicionats» perquè no estaven destinats a països específics. El que s’està definint ara sí que és per a països concrets, cosa que apunta que estarà vinculat a condicions. L’OMT del 2012, en canvi, obligava al compliment de durs compromisos, fet que va fer que cap Govern ho sol·licités. No sembla que sigui el cas ara: el nou mecanisme tindrà una «natura força diferent» perquè l’entorn actual és «molt diferent».

De Guindos també va destacar que el nou mecanisme «no ha d’interferir» amb l’objectiu de la política monetària que la inflació se situï al 2% a mig termini.