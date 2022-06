Un total de vuit projectes gironins han rebut un ajut a la reindustrialització per part del Departament d'Empresa i Treball. Arreu de Catalunya han estat 44 les empreses subvencionades que s'han repartit un total de 27 milions d'euros (l'ajut màxim per projecte és de 2,3 milions). Pel que fa al territori gironí els ajusts s'han repartit de la següent manera: quatre per empreses de la comarca del Gironès, tres per projectes de la comarca de la Selva, i un per una empresa del Ripollès.

Una d'aquestes companyies beneficiades ha estat Hamelin Brands (Oxford), situada a Flaçà, on aquest matí el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha presentat aquesta línia d'ajuts. En concret, la marca de papereria «ha rebut un ajut de 590.000 euros», apuntava el conseller. Torrent també ha explicat que Oxford està desenvolupant un projecte de relocalització industrial «que generarà 30 nous llocs de treball». Aquesta xifra d'ajuts suposa un augment del pressupost del 45,1% respecte a la convocatòria de l'any passat, quan es van repartir 18,6 milions d'euros. Tot això, «suposarà una inversió global de 519 milions d’euros a Catalunya i es traduirà en 1.838 llocs de treball, la majoria de nova creació».