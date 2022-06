La campanya de la declaració de la renda 2021 s'acosta al final i ho fa un any més amb importants dubtes d'última hora entre els contribuents que encara no han tancat els seus comptes amb Hisenda.

Una de les qüestions més freqüents és la relacionada amb la petició de cita prèvia, un mecanisme obligatori per tothom que vulgui realitzar la contribució amb ajuda dels tècnics de l'Agència Tributària en lloc de fer-ho de forma autònoma a través de l'esborrany i el servei online.

En casos extrems, pot arribar a passa que, en el moment de sol·licitar la cita, l'Agència Tributària ens indiqui que no quedis forats disponibles abans del tancament del termini, que té lloc el 30 de juny (o el 27 en els casos de les declaracions a tornar amb domiciliació).

Hisenda va assenyalar recentment en un comunicat que "igual que en els anys anteriors, si en un moment donat el contribuent no troba cites disponibles pel servei d'assistència a les oficines, significa que se'n tornaran a obrir més els següents dies, no que no en quedin".

En tot cas, l'Agència Tributària recomana no esperar a aquesta nova obertura, ja que tampoc existeixen garanties de trobar cita més endavant, i optar pel servei 'El truquem' d'atenció telefònica.

Per reduir els efectes de la possible escassetat de cites, l'Agència Tributària recorda que la cita prèvia es pot anul·lar per qualsevol de les vies habilitades per a la seva obtenció, fet que obra noves oportunitats a altres contribuents d'aprofitar els recursos destinats a tal efecte.