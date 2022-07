Una de les pors més grans dels viatgers és que ens cancel·lin un vol i perdem les nostres vacances. Cosa que podria passar a causa de la vaga convocada pels treballadors de Ryanair i, recentment, també pel personal de cabina d'Easyjet.

La vaga de Ryanair que ja ha afectat milers de passatgers i que va començar el 24 de juny, tindrà lloc els dies 1 i 2 de juliol. Mentre que la vaga d'Easyjet, que tindrà lloc a les bases de Màlaga, Barcelona-El Prat i Palma de Mallorca, està convocada pels dies 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 i 31 de juliol.

Que et cancel·lin un vol a les portes de les vacances és una situació complicada pels passatgers i molts no saben què fer en aquests casos. Per solucionar aquests dubtes, L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat una sèrie de consells i recomanacions sobre què fer si et cancel·len un vol de Ryanair. T'expliquem quins són:

Ryanair t'haurà de compensar en cas de cancel·lació per vaga

Les aerolínies estan protegides pel reglament comunitari, que els permet al·legar una sèrie de motius per no compensar als passatgers en el cas de la cancel·lació d'un vol. Per exemple, si les condicions meteorològiques són desfavorables, existeix risc per la seguretat o en casos de força major.

Tot i això, quan la cancel·lació del vol es deu a una vaga anunciada i confirmada, la companyia aèria haurà de compensar als passatgers i prendre mesures per pal·liar les molèsties que suposi aquesta cancel·lació. De fet, el Tribunal Superior de Justícia Europeu va deixar clar fa uns anys que una vaga, sigui legal o il·legal (vaga salvatge) no és causa de força major, pel que en aquest cas hauran de compensar els clients.

Quins són els meus drets si em cancel·len un vol?

Si et cancel·len un vol per vaga de Ryanair, tindràs dret a una compensació automàtica. Abans, podràs demanar indemnitzacions i reclamar danys demostrables, com la pèrdua de les teves vacances o l'hotel. Aquestes són les compensacions en cada cas:

Si la cancel·lació es realitza per un viatge programat d'aquí a dues setmanes o més, Ryanair estarà obligada a reemborsar-te l'import del bitllet.

Si t'avisen de la cancel·lació entre 14 i 7 dies abans de l'hora de sortida prevista, tindràs dret a una indemnització automàtica si no t'ofereixen un transport alternatiu que et permeti sortir amb no més de dues hores d'antelació a la sortida prevista i et permeti arribar a la teva destinació final amb menys de 4 hores de retard respecte a l'hora prevista.

Si l'avís de la cancel·lació de vol es produeix amb menys de 7 dies d'antelació, tens dret a la indemnització automàtica a no ser que t'ofereixin agafar un altre vol que surti amb no més d'una hora d'antelació respecte a l'hora prevista, i arribar a la destinació amb menys de 2 hores de retard.

La quantitat de les compensacions és variable depenent del tipus de vol i la destinació, aquests són alguns dels exemples de les compensacions automàtiques: