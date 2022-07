Els tripulants de cabina de Ryanair han anunciat nous dies de vaga durant el mes de juliol, intensificant així les seves protestes contra l'aerolínia de baix cost. USO i Sitcpla han registrat aturadess els dies 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 i 28 de juliol en els deu aeroports espanyols en els quals opera. El conflicte laboral s'empitjora i l'anunci dels sindicats arriba durant una nova jornada d'aturades, en la qual s'han vist afectats un total de 5 vols de sortida amb retard des de Barcelona mentre que 12 hi han arribat amb retard. A Girona, el retard ha afectat un vol de sortida i un altre d'arribada.

Els sindicats reclamen davant el Ministeri de Treball que "no permetin que Ryanair vulneri la legislació laboral" i "actuï contra una empresa que no acata les sentències judicials, no compleix amb la llei i utilitza la por, la coacció i l'amenaça amb els seus empleats", constaten els convocants de la vaga en un comunicat publicat aquest dissabte.

L'aerolínia Easyjet, per part seva, també inicia la seva primera jornada de vaga per aquest mes de juliol. En el primer dia de protesta ja s'han cancel·lat cinc vols i 52 més han patit retards.

Serveis mínims

El Ministeri de Transports va comunicar a Ryanair, Aena, Enaire i als sindicats convocants que durant aquestes jornades de vaga els serveis mínims havien de ser d'entre el 36% i fins al 82%, depenent de l'aeroport d'origen i de si el vol era peninsular, no peninsular o internacional.