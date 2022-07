Viure al centre de Girona és sinònim d’estar a un pas de tot i tenir equipaments i serveis a tocar de casa. No només això, aquesta zona és l’eix central de la vida gironina amb una oferta comercial, gastronòmica i d’oci per gaudir qualsevol dia de la setmana. I, també, es tracta d’una de les zones més ben comunicades del municipi. Ho has pensat alguna vegada? Doncs ara és un bon moment per donar el pas.

Només a 5 minuts de l’estació de tren i a 10 minuts de la Catedral hi ha una oportunitat esperant-te. SALAS, experts en gestió i promoció immobiliària amb més de 30 anys d’experiència, comercialitza a la Travessia de la Creu una promoció d’habitatges d’obra nova que compta amb totes les novetats i confort que necessites. L’edifici Travessia és un edifici contemporani integrat amb l’entorn. Consta d’una planta baixa, quatre alçades d’altura i una planta soterrània amb aparcaments i trasters privats. Es tracta d’habitatges amplis que poden arribar als 129 m2 i compten amb terrasses o patis de fins a 62 m2. També tenen molta il·luminació natural, els millors acabats del mercat i una distribució idònia pel dia a dia. Es tracta d’una promoció ideal per a qualsevol persona que vulgui viure al centre amb un habitatge d’obra nova i amb les millors qualitats. Vols conèixer més? T’expliquem com són. Quines característiques tenen els pisos? Els detalls dels habitatges s’han cuidat minuciosament. Els terres, per exemple, són de parquet flotant laminat en tonalitat de roure. Les portes, tant d’entrada com interiors, són de gran qualitat. Al rebedor i als dormitoris principals s’han fet armaris encastats espaiosos per poder tenir capacitat d’emmagatzematge. La cuina compta amb paviment de gres, mobiliari instal·lat lacat en blanc, amb taulell de quars en tonalitat grisosa, aigüeres i aixetes de la marca TEKA i electrodomèstics de la marca Siemens. Els dos banys dels habitatges també s’han treballat tenint en compte fins l’últim detall. El terra és de gres amb tonalitats grises i el revestiment en tons similars. Compten amb plat de dutxa, i en alguns casos banyera, mobiliari lacat en blanc i dues aixetes. Els patis i terrasses són espaiosos i tenen un paviment ceràmic antilliscant grisós. Compten amb instal·lació elèctrica i lluminària i, en el cas de les plantes baixes, tenen un sistema de reg instal·lat i s’han plantat heures. La climatització funciona per aerotèrmia, tant la calefacció com l’aigua calenta. Els pisos compten amb radiadors a totes les estances, menys al lavabo, que funcionarà amb radiador tovalloler. L’aire condicionat està instal·lat amb un sistema aire-aire amb conductes i reixes al fals sostre. Pisos d’obra nova disponibles a Girona Ara mateix, la promoció té cinc pisos en venda. Es tracta de dos baixos, dos a la primera planta i un a la segona. Tots ells són una oportunitat ideal i ja estan disponibles per entrar a viure. Ah! I si no fos suficient, SALAS ofereix un descompte de 15.000 euros fins el 31 de juliol. Una oportunitat immillorable per viure al centre de Girona. Quins són els pisos disponibles? Baixos 1a. Aquest habitatge compta amb 129 m2, 3 dormitoris, 2 banys i 39 m2 de terrassa. El seu preu és de 420.000 euros.

Aquest pis té les mateixes característiques i preus que l’anterior. 2n 1a. L’habitatge compta amb 108 m2, 3 dormitoris, 2 banys i 4 m2 de terrassa. El seu preu és de 371.500 euros. Edifici eficient L’edifici Travessia compta amb certificat d’eficiència energètica. En el cas d’emissions és A. És a dir, és un edifici que redueix les emissions de CO2. I en el cas de consum és B. Gràcies a les seves instal·lacions és capaç de reduir entre un 25 i un 45% el consum energètic de la llar. Una oportunitat immillorable en un moment que cal tenir consciència amb el planeta i en el qual s’ha disparat el preu de l’energia. En aquest sentit, des de Salas expliquen que la forma de l’edifici i la seva orientació “han estat concebudes per reduir l’impacte del sol durant l’estiu”. S’han treballat amb cura els materials de la façana i els aïllaments interns i s’ha instal·lat el sistema d’aerotèrmia. Ah! I pels qui pensin en passar-se a la mobilitat sostenible, l’aparcament compta amb preinstal·lació de càrrega per vehicles elèctrics. Encara tens dubtes? Demana informació en aquest enllaç i recorda que fins el 31 de juliol t’espera un descompte de 15.000 euros. Una oportunitat única per viure al centre de Girona. També pots demanar informació trucant al 972 969 969