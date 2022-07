La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha anul·lat, en apreciar la caducitat del procediment, dues resolucions del Consell de la Comissió Nacional de la Competència de febrer de 2015 que van imposar multes de 20 milions d’euros a Repsol, i de 10 milions a Cepsa, en considerar que havien arribat a acords de coordinació, pactes de no-agressió i intercanvis d’informació estratègica entre estacions de servei, entre els anys 2011 i 2013.

En dues sentències conegudes ahir, l’alt tribunal estima els recursos presentats per les dues companyies perquè la Comissió Nacional de la Competència va excedir el termini màxim de 18 mesos que fixa la Llei de Defensa de la Competència per finalitzar el procediment des de la data d’incoació del mateix, comptant els 26 dies en què va estar suspès per haver-se realitzat el tràmit de remissió d’informació a la Comissió Europea.