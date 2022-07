Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha atribuït la manca de climatització a les cabines del cremallera de Núria a una avaria del sistema, que encara està en garantia. FGC respon així al sindicat CCOO, que avui denunciava que les temperatures podien superar els 35 graus i reclamava que s'instal·lessin equips de climatització al lloc dels conductors. El cremallera té des del 2019 un sistema de refrigeració a la zona de viatgers, des d'on es fa arribar l'aire climatitzat a les cabines a través d'un conducte directe. Segons FGC aquest any s'hi ha fet millores per augmentar el cabal d'aire fred. CCOO, però, ha lamentat que el resultat del sistema és «clarament insuficient» i reclama climatitzadors dins les cabines.

FGC explica que el constructor, la firma Stadler, està treballant en la resolució definitiva de l'avaria del sistema de climatització, i que mentrestant s'ha implementat una solució provisional. Mentrestant, afegeix la mateixa font, s'han establert indicacions a la plantilla per minimitzar la «situació d'excepcionalitat», com ara hidratació, pauses o planificació de rotativa de treball, entre d'altres. Finalment, FGC recorda que els trens tenen les finestres abatibles, per si fos necessari obrir-les per falla del sistema o per altres circumstàncies.