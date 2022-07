La Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme ha assumit la redacció del nou POUM de Cadaqués (Alt Empordà) per adaptar-lo a la desclassificació de terrenys que impedeix noves urbanitzacions en espais on l'antic planejament sí que ho permetia. «És un municipi amb un alt valor ambiental, paisatgístic, arquitectònic i social, per això excepcionalment estem elaborant el POUM», ha explicat el director general, Agustí Serra, que remarca que va ser una de les poblacions on més superfície van desclassificar amb el pla per blindar la Costa Brava de creixements desaforats. Serra recorda que el pla actual és molt antic, data del 1986, i avança que el nou reduirà «al màxim» els habitatges nous permesos.

«És un Pla d'Ordenació Urbanística Municipal molt important», ha afirmat Serra que subratlla que de manera «excepcional» la mateixa direcció general n'ha assumit la redacció. Aquest dimecres l'avançament del POUM ha passat per la Comissió d'Urbanisme de Girona i és el «primer pas» perquè s'acabi convertint en una realitat. Segons ha detallat el director general, el planejament vigent de Cadaqués és «molt antic» perquè data del 1986 i calia actualitzar-lo. A més, també s'ha d'adaptar al Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles de la Costa Brava, que és l'eina que va impulsar el Govern per desclassificar terrenys on els planejaments encara preveien creixements als municipis del litoral. «Cadaqués va ser un dels municipis amb major impacte i on es van desclassificar cinc sectors. El que fem ara, és adequar el POUM a aquesta realitat», ha afegit.

De moment és un avançament sense xifres concretes, però Agustí Serra ha anunciat que el nou POUM pivotarà al voltant de preservar els valors naturals, paisatgístics i arquitectònics reduint «al màxim» el nombre d'habitatges que s'hi puguin construir de cara al futur. «A vegades la ciutadania no és prou conscient del nombre de gran sòls que encara són verges i on els plans que hi havia donaven legitimitat per construir-hi», ha subratllat el director general que remarca que «això és el que passava a Cadaqués» i per això han posat fil a l'agulla per reduir-ho.

Llum verda als entorns del Campus de Salut

La comissió ha aprovat definitivament dues modificacions de planejament que són «molt importants» perquè giren al voltant dels entorns del futur Campus de Salut. En concret, són les adaptacions al Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Girona de l'àmbit de l'encreuament de l'AP-7 amb la C-65 al terme municipal de Salt (Gironès) i, també, l'adaptació del camí dels Carlins a Vilablareix.

«En tota aquesta gran peça s'hi ha treballat durant molt temps per fixar les grans directrius i orientar el desenvolupament d'aquest sector, en el qual també hi ha previst el Campus de Salut i el futur Trueta», ha concretat Serra. Un cop fet això, s'anirà desenvolupant sector per sector. Aquestes modificacions fixen les directrius en relació amb infraestructures viàries i soluciona els problemes de congestió i mobilitat actuals perquè preveu el trasllat de la rotonda actual.

Sis habitatges a Begur

La comissió, en canvi, ha suspès la modificació del POUM de Begur als àmbits de Bosc Major i Mas Gispert. Segons ha concretat el director general, és un assumpte «molt complex» perquè està a primera línia de mar i és un sector que no es va poder desclassificar perquè ja hi havia reparcel·lacions i drets adquirits. Amb tot, sí que s'ha reduït el nombre d'habitatges previstos, passant de deu a sis.

Urbanisme no hi dona llum verda, per ara, i demana estudis relacionats amb la integració paisatgística. Tot i això, Serra ha subratllat la «consciència» tant de Govern com dels alcaldes del territori per evitar repetir errors del passat quan, exposa, s'ha «depredat massa sòl»: «Veiem ara plans i modificacions de planejament que el que fan és reduir-los. A vegades no és suficient, però perquè darrere hi ha situacions jurídiques molt complexes per poder-ho assumir perquè ja hi havia drets adquirits».