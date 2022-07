La patronal hotelera mou fitxa davant l’aturada que pateix el programa de vacances de la tercera edat de l’Imserso. Molts hotels ja han comunicat a gestors (Mundosenior i Mundiplan) que no subscriuran contractes i juntament amb Hosbec s’han llançat a la recerca de jubilats conscients que de demanda no en faltarà, sobretot per a la Costa Blanca i, en concret, Benidorm. En aquest escenari, els hotelers i les associacions de gent gran han mogut fitxa per intentar organitzar el turisme sènior privat per a la pròxima temporada tardor-hivern davant el desastre que s’anticipa amb el caos de l’Imserso. Hosbec denuncia que «la nefasta gestió del Govern i dels responsables de Política Social han ferit de mort un programa reeixit en prorrogar totes les condicions econòmiques sense cap mena d’actualització de preus mentre que el sector pateix increments en els costos de producció per sobre del 30%, cosa que fa inviable el tancament de contractes per proporcionar llits».

Molts hotels ja han comunicat la impossibilitat de prorrogar els seus contractes amb l’adjudicatari d’Imserso perquè el preu (22 euros per persona en pensió completa, amb beguda, animació, wifi i tots els serveis d’un hotel de 4 estrelles) «és una ruïna multiplicada per la inflació en els malparats comptes hotelers després de dos anys de pandèmia», destaca Nuria Montes, secretària general de la patronal. Per això, Hosbec ha iniciat contactes per començar a treballar en circuits paral·lels, a través d’associacions i col·lectius de gent gran, que segueixen molt interessats a continuar amb els viatges durant la temporada baixa i que trien Benidorm com un dels seus destins preferents. Toni Mayor, president de la patronal, i Nuria Montes, secretària general, es van reunir la setmana passada amb Marcelo Cornellà, president de la Federació Espanyola per a la Defensa de les Persones Grans, per començar a establir les bases d’un programa de viatges sènior de caràcter privat que, d'una banda, continuï amb la tasca social de potenciar l’activitat de la gent gran i que, d’una altra, contribueixi a «mantenir oberts establiments hotelers durant l’hivern amb el corresponent manteniment de l’ocupació i de l’activitat en un marc econòmic ajustat a la realitat que vivim», explica Toni Mayor. De fet, Mayor adverteix, en aquest sentit, que «no ens podem quedar de braços plegats davant la passivitat i el menyspreu als quals el Govern d’Espanya sotmet al sector turístic una vegada i una altra. Ens hi juguem molt el pròxim hivern, amb una responsabilitat molt gran amb els nostres treballadors sobretot després de dos anys d’inactivitat. Per això estudiarem fins a l’última opció que existeixi de comercialització d’un turisme sènior sostenible i ajustat a les necessitats de tots: de la gent gran i de les empreses». Marcelo Cornellà, representant de la gent gran, està treballant activament també en aquesta línia, tant a través de la federació com de l’associació Acumafu, que va ser la primera organització que va trencar l’aïllament de la gent gran després de la covid-19 amb els primers viatges a Benidorm una vegada estabilitzada la crisi sanitària que es va produir. L’efecte de la inflació D’altra banda, els turistes que trien com a destinació turística la Costa Blanca dediquen a la restauració gairebé un 30% del total del seu pressupost, segons l’app financera Revolut, que assegura que els estrangers gasten un 16% més en restaurants a Espanya que els espanyols que viatgen fora. Els viatges i les compres ocupen la segona i tercera posició, respectivament, en el llistat de categories amb major despesa realitzades pels viatgers internacionals. Malgrat que la despesa total dels estrangers a Espanya ha augmentat un 151% de maig a mitjan juliol de 2022 davant el mateix període de l’any anterior, la despesa mitjana per turista ha descendit un 5,18% davant de l’any passat i un 10% respecte al 2019 a causa del descontrol de la inflació. Així, enguany el turista gasta una mitjana de 403 euros, mentre que el 2019 la despesa mitjana per turista se situava en 363 euros, però sense la inflació disparada, fet pel qual els analistes adverteixen que aquest augment no es tradueix en rendibilitat. Les perspectives econòmiques negatives poden estar darrere de la moderació en la despesa dels viatgers internacionals. Aquest estiu de 2022, també ha canviat el perfil de turista, que creix entre els joves d’entre 18 i 24 anys i entre els majors de 55 anys. Davant aquest fet, la franja d’edat que tradicionalment era més viatgera, entre els 25 i els 44 anys, redueix els seus viatges respecte de l’any passat. Pel que fa a les nacionalitats dels usuaris que visiten Espanya, el país que més turisme proporciona és el Regne Unit, seguit de prop per espanyols que resideixen fora d’Espanya i tornen de vacances o de visita.