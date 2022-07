Els sindicats del sector aeri denuncien l’acomiadament de tripulants de cabina de Ryanair des que va començar la vaga a finals del mes de juny. Fins ara, la companyia ha acomiadat a 10 tripulants, per fer efectiu el seu dret a vaga, un d’ells a Girona. També n’ha acomiadat quatre a Barcelona, quatre a Màlaga -l’últim registrat ahir- i un a Santiago de Compostela.

Ernesto Iglesias, el responsable del sector aeri d’USO, ja va declarar fa unes setmanes que aquests acomiadaments «són il·legals». Per això, va avisar que «ja estem estudiant cadascuna de les cartes d’acomiadament per interposar les demandes oportunes». A més, Inspecció de Treball ja va avisar a Ryanair que havia de complir la legislació espanyola sobre el dret a vaga. «Es va mencionar específicament que no podien canviar la programació d’una persona assignada a nu vol que fos de servei mínim ni pretendre que els treballadors acceptessin les notificacions en temps de descans. El dret a la desconnexió digital també està protegit», també va explicar Iglesias.

Totes aquestes jornades de vaga han provocat cancel·lacions de vols, així com retards tant en les arribades com en les sortides. Ahir, a l’Aeroport de Girona es van registrar dos retards en sortides i dos més en arribades. En tot cas, l’aeroport de Girona no es veu tan perjudicat en cancel·lacions o retards comparat amb altres aeroports com els de Barcelona, on ahir es van registrar nou cancel·lacions i sis retards.

Els tripulants de cabina de Ryanair faran aquesta setmana tres dies més d’aturada entre avui i dijous. Són els últims dies de vaga anunciats fins al moment, tot i que també es podrien allargar durant el mes d’agost, ja que la companyia encara no ha donat resposta a les peticions dels tripulants.