Alzamora Group té l’ull posat en la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle dins el Pla de Reducció d’Emissions elaborat pel mateix grup. El seu objectiu és que s’hagin disminuït fins a un 5% l’any 2023 i, per això, ha portat a terme una sèrie de mesures que també han comportat una inversió important per part de la companyia amb seu a Sant Joan les Font. De fet, afirmen que ja han aconseguit reduir el consum energètic un 37% en els últims 10 anys.

Un d’aquests projectes ja s’ha posat en funcionament. Es tracta de la instal·lació de 1.050 plaques solars que es va dur a terme durant el primer trimestre d’aquest any. Això farà que l’empresa redueixi l’emissió de més de 155 tones de CO² a l’any.

Les dues altres mesures encara no s’han realitzat, però l’empresa preveu tenir-les enllestides abans de final d’any. La primera és canviar les làmpades UVI tradicionals d’assecatge per les UVI de tecnologia LED, el que permetrà reduir el consum un 81%. Per altra banda, també s’instal·larà una màquina troqueladora d’última tecnologia i més eficient que farà baixar el consum un 51%.

A part, Alzamora, amb actualment més de 300 treballadors, més de 120 anys de trajectòria i referent en el mercat del embalatge, preveu ampliar la seva línia d’envasos biodegradables per al sector alimentari. També ho farà en el sector farmacèutic, on pretén substituir els actuals blísters de plàstic i alumini per uns més sostenibles.