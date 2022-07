El Fons Monetari Internacional (FMI) va reduir ahir en vuit dècimes la previsió de creixement de l’economia espanyola per a aquest any, que ara col·loca en el 4%, i en 1,3 punts la del 2023, que preveu serà del 2%, en tots dos casos per sobre de la mitjana de la zona euro.

En contrapartida, Espanya continuarà sent la primera de les grans economies de l’euro pel que fa al creixement, encara que la revisió a la baixa és la més gran darrere de la d’Alemanya. I a més suposarà que no recuperarà el nivell de PIB precovid fins al 2024, en comptes de l’any que ve. També creixerà més que la mitjana dels països de la zona euro, que se situa en el 2,6% aquest any i l’1,2% el que ve, segons les previsions. En l’actualització de l’informe Perspectives Econòmiques Globals, l’FMI vaticina que l’economia espanyola creixerà a un ritme més baix el 2023, quan l’augment del producte interior brut (PIB) serà del 2%, 1,3 punts per sota del que hi havia estimat prèviament. A l’abril, en la primera estimació després de la invasió d’Ucraïna, l’FMI va reduir en un punt la previsió de creixement econòmic per a Espanya, fins al 4,8%, vuit dècimes més que l’estimació actual. Espanya s’estava recuperant, amb un creixement del 5,1% el 2021, després de la caiguda del 10,8% que el PIB espanyol va patir el 2020 per la pandèmia, entre les pitjors dels països desenvolupats.