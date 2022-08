La verema d'enguany s'avança entre set i deu dies arreu de Catalunya i la producció s'estima que es reduirà un 15% de mitjana per la sequera, segons l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). No obstant això, la collita es preveu «sana i de qualitat». La sortida de raïms ha estat entre un 4% i un 33% inferior a la campanya de 2021, més reduïda en la varietat de macabeu i més conforme en el xarel·lo. Al Penedès i la DO Cava, la verema s'avança en els escumosos i vins de varietats primerenques. Hi ha parcel·les que s'han veremat el 27 de juliol (6-9 dies més aviat que el 2021), però l'entrada de raïm es generalitzarà la setmana del 8 d'agost. S'espera una verema un 15-20% inferior al 2021 i al voltant d'un 25% menys que en un any normal.

A Costers del Segre, la sequera ha afectat tot el territori i s'espera una reducció de la collita d'un 10% a les zones de secà. En les de reg, es preveu una campanya normal. Les primeres varietats a veremar han estat el chardonnay a Raimat el 29 de juliol, i es preveu collir sauvignon blanc i ull de llebre a Pallars la segona quinzena d'agost, i viognier i syrah a les Garrigues a començaments de setembre.

DO Alella i DO Conca de Barberà avançaran a finals d'agost

La verema que s'iniciava en moltes denominacions d'origen a començaments de setembre es preveu que s'avanci a finals d'agost. En són exemples la DO Alella, on es començaran a collir algunes varietats primerenques més aviat de l'habitual, però la major part de cellers preveuen collir entre finals d'agost i començaments de setembre. La DO Conca de Barberà també creu que avançarà l'inici de la collita a finals d'agost i es generalitzarà al setembre. I la DO Pla de Bages preveia un avançament del cicle vegetatiu, però, en tractar-se d'una zona tardana i per les condicions de calor i sequera, el moment òptim per a la collita de les varietats més primerenques encara és incert. Segons les dades, la DO Pla de Bages creu que tindran un nombre de raïms baix i una reducció de la collita.

La DO Empordà, entre 4 i 7 dies abans i volum més baix

A l'Empordà, la previsió és que es comenci entre 4 i 7 dies abans de l'habitual per la intensa calor i per la manca d'aigua. Aquests factors també fan pensar en un volum de collita més baix al de l'any passat i de la mitjana dels últims anys. En zones una mica més humides, la vegetació de les vinyes s'ha mantingut millor. La DO Tarragona espera una collita irregular amb un lleuger descens en algunes varietats, i, en d'altres, com les garnatxes i carinyena, bona i similar a la mitjana. L'inici de la verema es preveu una setmana abans del normal.

La DO Terra Alta, amb bona previsió de collita

D'altra banda, la DO Terra Alta té una bona previsió de collita i és la zona amb menys problemes per la manca d'aigua a les vinyes. En unes vinyes puntuals, la producció es veurà minvada per una tempesta amb pedregada del passat 6 de juliol. En el cas de la DO Montsant, encara és una mica aviat per fer una previsió de verema, però també preveu un avançament d'uns 5 dies respecte de l'any passat. De moment, han passat les onades de calor de juny i juliol sense que s'observessin els danys que van patir a l'estiu de 2019. Finalment, la DO Priorat també preveu avançar la verema.