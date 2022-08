El pla d’estalvi energètic del Govern ha suscitat diferents respostes de les comunitats autònomes, les encarregades de la seva aplicació. Com és habitual, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha aprofitat per tornar a carregar contra el Govern i anunciar que la capital no complirà, cosa que ja li ha valgut l’advertència de Pedro Sánchez. A Catalunya, Pere Aragonès ho va valorar positavament, encara que va lamentar la falta de diàleg.

«La llei es compleix», va avisar el president, demanant als partits polítics i a les administracions territorials que fugin de comportaments «egoistes, unilaterals i insolidaris». Sánchez va ser rebut ahir al palau de l’Almudaina pel Rei i, allà, tot just arrencar la seva compareixença davant els mitjans -es va treure la corbata després de la reunió- va encanonar Ayuso, sense citar-la. Espanya, va dir, és «europeista per convicció», no només per necessitat, i si va rebre la solidaritat del conjunt dels Estats membres en plena pandèmia, ara hi ha de correspondre, just quan Brussel·les reclama «solidaritat». I l’Executiu dona suport a aquest «esforç col·lectiu».

Ayuso va ser ràpida. Tot just dues hores després que arranqués la nocturna roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’aquest dilluns, va publicar un tuit des del seu compte en el que es revelava davant el Reial decret llei de l’Executiu. «Per part de la Comunitat de Madrid no s’aplicarà. Madrid no s’apaga. Això genera inseguretat i espanta el turisme i el consum. Provoca foscor, pobresa, tristesa, mentre el Govern tapa la pregunta: quin estalvi s’aplicarà a si mateix?». El vicepresident i portaveu de l’Executiu regional, Enrique Ossorio, va dir que si la Comunitat observa que «no és constitucional», el portarà al Tribunal Constitucional.

Pere Aragonès, favorable

A Catalunya, el president Pere Aragonès també s’hi va mostrar favorable. «Totes les mesures a aplicar han de ser mesures amb sentit», va defensar, subratllant la necessitat d’apostar pel transport públic. El president va lamentar, però, que les mesures de l’Executiu sobre estalvi s’han pres «sense consultar els que les hauran d’aplicar, sobretot respecte a comerços, llocs de treball... això ja és una constant en molts d’aquests àmbits».