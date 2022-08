L’Ibex 35 tanca la sessió de dimarts amb un avenç més aviat discret (+0,48%), però ja per sobre dels 8.300 punts després de sis setmanes per darrere. En concret, el selectiu nacional ha sumat aquest dimarts 39,4 punts i s’ha situat en els 8.311 punts. La resta de parquets europeus han tancat la jornada amb signe mixt: Frankfurt ha perdut l’1,12%; Milà, l’1,05%, i París, el 0,53%, mentre que Londres ha pujat un lleu 0,08%. Les borses nord-americanes, per la seva banda, cotitzaven amb pèrdues a tancament dels mercats a Europa. Tot això en una jornada amb poques referències macroeconòmiques i empresarials, i amb els inversors a l’espera de conèixer l’IPC de juliol als Estats Units, la Xina i Alemanya.

De tornada a l’Ibex 35, Ferrovial ha sigut el valor més alcista al pujar un 3,72%, seguit de Repsol i Enagás, amb el 3,54% i el 2,55%, respectivament. Per contra, IAG s’ha deixat el 2,3% i Fluidra, el 2,22%. Al mercat continu, Ezentis ha tancat la jornada com la companyia que més ha guanyat de tot el mercat nacional, al sumar el 14,84%, mentre que Nyesa ha caigut el 4,76%. El preu del barril de petroli de qualitat Brent se situava al tancament del mercat espanyol en 97,64 dòlars (+0,97%), mentre que el de Texas es venia a 91,39 dòlars, després de caure un 0,66%. Finalment, la cotització de l’euro davant el dòlar es col·locava en 1,0223 ‘bitllets verds’, mentre que la prima de risc arribava als 109 punts bàsics i la rendibilitat del bo espanyol a 10 anys es col·locava en el 2,023%.