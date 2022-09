Els sindicats CCOO i UGT volen presentar una demana a Inspecció de Treball contra l’empresa tèxtil Nylstar, amb seu a Blanes, per l’impagament dels salaris del mes d’agost. Xavier Xerino, president del Comitè de la companyia, afirmava ahir que es va fer un avançament de part de la nòmina d’agost als 85 membres de la plantilla, però que encara no tenien «notícies» de quan es cobraria la resta del salari.

«No hi ha comunicació amb l’empresa», denunciava Xerino, al mateix temps que lamentava que la situació «ha empitjorat des de l’arribada de la pandèmia» amb aquests impagaments. En mesos anteriors, Nylstar explicava als treballadors que «hi hauria un retard en el pagament del salari», però aquesta vegada no ha estat així i, fins ahir, no van tenir notícies. En principi, la companyia de Blanes va pagar el que faltava del salari de l’agost a la plantilla al llarg del dia d’ahir i, en teoria, avui els treballadors haurien d’haver rebut l’ingrés. «La situació és preocupant, i fins que no ho vegem amb els propis ulls no ens ho creurem», sentenciava Xerino.

A tot aquest retard en el pagament de les nòmines s’hi va afegir ahir un altre problema. A mig matí, l’empresa es va quedar sense llum, cosa que els sindicats van pensar que era un tall del subministrament elèctric. Els treballadors no van poder continuar amb la seva feina, i això va alertar als sindicats. Tanmateix, Alfons Cirera, director de Nylstar, va afirmar que «no ha sigut un tall», sinó que «canviem el sistema elèctric», que dilluns ja entrarà en funcionament.

Ara, la companyia selvatana començarà a utilitzar un sistema alternatiu basat en generadors elèctrics. Aquest canvi «ens suposava aturar», explicava Cirera. Tot això, a causa de la pujada del preu dels subministraments, que fa inviable un pagament tan elevat. De fet, Nylstar no és la primera empresa que fa algun tipus de canvi per estalviar en la factura de l’electricitat o el gas després que els preus s’hagin enfilat a causa de la Guerra d’Ucraïna. El director de la companyia tèxtil lamentava que el preu del kilowatt estigui ara als 380 euros i això suposa un «esforç» per part de l’empresa. A més, també alerta que «les companyies han de tenir un pla» i que s’han de preparar per a aquest hivern. Cirera pronostica que el preu del kilowatt es dispararà fins als 600 euros i que per això «Nylstar s’està preparant».

Pel que fa a l’impagament dels salaris, el director de la firma explica es devia «un 40%» de la nòmina de l’agost, i afirmava que la part endarrerida de la paga es va pagar ahir.

La direcció de l’empresa afirma que l’ingrés de la part de la nòmina de l’agost que falta es va fer al llarg del dia d’ahir

Nylstar és una empresa amb un llarg recorregut a les comarques gironines. Va ser fundada el 1923, i el 1950 es va instal·lar a Blanes, on ha produït i distribuït fins avui productes tèxtils d’alta qualitat, amb una llarga tradició en la moda femenina, sobretot, de les peces interiors.