El cost laboral anual per treballador va créixer un 5,1% de mitjana el segon trimestre d'aquest any, fins als 3.118,9 euros, en comparació amb el període entre abril i juny del 2021, segons l'Enquesta Trimestral de Cost Laboral de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, s'ha assolit la xifra més alta de la sèrie –que comença el 2008– i supera l'últim rècord, els 3.085,17 euros de l'últim trimestre de l'any passat. El cost laboral inclou els salaris, les cotitzacions a la Seguretat Social, les indemnitzacions i les prestacions. Pel que fa als sous, van pujar un 5,6% fins als 2.354,1 euros de mitjana, un increment per sota de la inflació d'aquells mesos que va ser del 8% a l'abril, del 8,2% al maig i del 9,7% al juny.

El cost salarial es tradueix en un sou de 17,87 euros per hora, un 1,8% més que fa un any. Si es compara amb les altres comunitats, Catalunya es va mantenir al tercer lloc amb el cost laboral més elevat, superada per la Comunitat de Madrid (3.377,55euros) i el País Basc (3.160.25 euros). Navarra va situar-se al quart lloc, amb 3.077,74 euros mentre que la mitjana al conjunt de l'Estat se situa en els 2.871,64 euros, un 3,8% més que el segon trimestre del 2021. Les comunitats a la cua del rànquing han sigut Múrcia (2.527,15), Canarias (2.432,7) i Extremadura (2.327,1). Per sectors, a la indústria és on el cost laboral per treballador va ser més elevat entre abril i juny, fins als 3.744,68 euros, dels quals 2.824,92 euros van ser de salari. A la construcció, el cost laboral es va situar fins als 3.297,01 euros, dels quals 2.417,18 pertanyen al cost salarial i en el sector serveis va ser de 22.984,53 euros, dels quals 2.257,56 eren de salari.