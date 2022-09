Tot i els dubtes que va generar el mercat laboral en la recta final de l’estiu de cara a un possible tempestuós final d’any, l’inici del curs ha començat amb bona intenció per a l’ocupació. El mes de setembre deixarà uns 40.000 llocs de treball més. Això, si es confirmés, ratificaria un dels millors inicis de curs dels últims 20 anys, malgrat la crisi energètica i de preus que arrossega des de fa mesos l’economia. Així ho va anticipar ahir el ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivá, amb les dades d’afiliació avançades, que constaten un mes més la millora de la qualitat de la contractació, especialment per als més joves. Setembre sol ser un mes de transició entre el final de l’estiu -dolent per a l’ocupació- i el nou curs -amb les noves contractacions per planificar l’exercici-. La previsió és que el mes acabi amb 40.000 afiliats més a la Seguretat Social, una xifra més fluixa respecte els dos anys previs –molt marcats per la pandèmia i el final de restriccions–, però clarament millor que els anys prepandèmia. Fins al punt que, restant els exercicis 2020 i 2021, seria el millor setembre des del 2000.

«La primera quinzena ha anat molt bé, francament bé», va explicar Escrivá. Des del Govern llegeixen aquest repunt com un signe que les empreses segueixen veient l’actual crisi de preus com una cosa transitòria i que mantenen els seus plans a mig termini, per als que anticipen més activitat, més demanda i per al que necessiten més mans. I també mostra que tenen capacitat per pagar-les, dins de l’actual disputa entre els marges de beneficis de les empreses i els salaris dels treballadors. «No estem veient cap afectació significativa en la creació de llocs de treball. Pràcticament tots els sectors estan tenint un comportament molt raonable i aquells sectors que van tenir alguna debilitat, com ara construcció, comerç, agricultura o educació, ja estan en nivells normals per a aquesta època de l’any», va insistir el ministre. Les xifres a la baixa de treballadors que es troben en ERTO coincideixen amb aquest diagnòstic. Al tercer trimestre el total d’empleats en suspensió continua estable al voltant de les 18.000 persones, per sota de la xifra del trimestre anterior, que presentava una mitjana de 25.000.