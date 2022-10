El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha defensat la necessitat d'uns bons pressupostos per afrontar el 2023 i ha remarcat la necessitat d'una «estabilitat» al Govern, en ple debat intern a Junts sobre la sortida de l'executiu. «En aquests moments he de dir-los que a mi, el que més em preocupa, és l'estabilitat del Govern, per tal de disposar d'uns bons pressupostos per a aquest hivern, per tal de servir els ciutadans i empreses de tot el país, i per continuar avançant en el camí cap a la plena sobirania», ha assegurat Giró en resposta a una interpel·lació de Cs al Parlament. De fet, el titular d'Economia ha reivindicat els governs de coalició i ha assenyalat que les decisions en aquests executius s'han de prendre amb «cap, cor i cintura».

«Tots els governs de coalició funcionen perquè hi ha cooperació. Cooperació i transacció entre els socis. Ho hem vist a Alemanya en els darrers 17 anys», ha posat d'exemple Giró, que ha interpel·lat directament els companys de Junts. «I cada soci de la coalició ha de comprendre que ha d'estar al Govern mentre pensi que pot aportar més valor pels ciutadans i pel país estant-hi, que no estant-hi», ha etzibat el conseller d'Economia i Hisenda, posicionant-se així a favor de mantenir-se a l'executiu liderat per Pere Aragonès. «Aquests comptes no només els hem d'acordar els dos partits de govern, sinó que els hem de pactar també, com a mínim, amb algun altre grup», ha recordat Giró.

«Però faig meus els pressupostos que surtin de la negociació, faig meva la fiscalitat, i els defensaré amb tot el compromís i lleialtat, perquè seran els pressupostos del Govern, i també els meus», ha afirmat el conseller d'Economia, que ha deixat anar alguna pinzellada dels comptes per a l'any vinent. «El 2022 no es van apujar els impostos a Catalunya, i en les negociacions dels pressupostos del 2023, he de dir-li que, fins avui, tenim l'acord que no es tocaran», ha avançat Giró. «Dit això, com a conseller crec que hauríem de ser capaços d'apujar el mínim exempt, personal i familiar, a l'IRPF», ha reflexionat en veu alta el titular d'Economia, que també ha parlat de deflactar el tram català de l'IRPF i de pujar el mínim exempt de l'impost del patrimoni de 500.000 a 700.000 euros.

«I no per afavorir les grans fortunes, que no estan pas en aquest tram, sinó perquè els petits patrimonis estiguin en uns nivells equivalents als de la majoria de comunitats i tornar a on ja érem a Catalunya abans de les retallades del 2012», ha conclòs Giró.