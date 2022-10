El sou de 3,4 milions d’empleats públics pujarà un 7,5% des d’ara i fins el 2024. Així ho marca l’acord aconseguit ahir entre el Govern i CCOO i UGT, del qual l’altre gran sindicat participant, CSIF, es va despenjar. El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública lliga els increments salarials per als propers anys, amb percentatges per a aquest any i el següent per sota de la inflació, en un exercici de contenció salarial que deixa els funcionaris i altres treballadors de l’administració amb una pèrdua de poder adquisitiu. A canvi, es compromet a increments per sobre de la mitjana per als dos anys vinents, amb els quals espera esmorteir part d’aquesta pèrdua de salari real. Les converses es van tancar després de tres reunions, que van començar formalment dimecres de la setmana passada i van acabar ahir.

El rang de pujades serà el següent: Increment retroactiu de l’1,5% addicional per a aquest any, en què els sous ja han pujat un 2% abans del pacte tancat aquest dilluns. Aquest punt i mig extra s’abonaria en una paga extra a final d’any. El 2023 pujaran un 2,5% fix, més un altre punt variable (és a dir, fins al 3,5%). I per al 2024 la pujada seria del 2%, més un altre mig punt en variables.