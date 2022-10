L’ampliada Organització de Països Productors de Petroli (OPEP+) va decidir ahir reduir en dos milions de barrils diaris les quotes de producció de petroli a partir del novembre. Després de diversos dies d’especulacions al mercat sobre la possibilitat d’una retallada, el càrtel format pels 23 països productors de petroli es va reunir de forma presencial a Viena per primera vegada en més de dos anys i va acordar disminuir l’oferta de cru per contenir la caiguda de preus del petroli dels darrers mesos. La cotització del barril de Brent acumula un descens del 25% a l’últim trimestre.

Per fer-se una idea de la magnitud, la retallada és equivalent al 2% de la producció mundial de petroli i suposa la tisorada més gran de l’oferta petroliera des del maig del 2020, quan la dràstica reducció de la demanda per la pandèmia de coronavirus i les restriccions a l’activitat va provocar una disminució de l’oferta de cru.

Així, els tretze membres de l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP), liderats per l’Aràbia Saudita, i els seus deu socis, encapçalats per Rússia, van decidir ignorar la pressió d’Occident, que li demanava obrir l’aixeta del cru per a baixar el preu de l’energia i frenar la inflació derivada de la crisi energètica.

Biden està «decebut per la decisió a curt termini de l’OPEP+» de reduir dràsticament la seva producció, va explicar la Casa Blanca en un comunicat.