La botiga de Nespresso, situada al carrer Santa Clara 53 de Girona, renova el seu contingut. La companyia de cafè del grup Nestlé va reobrir el seu establiment el passat 7 d’octubre amb diverses novetats.

Des de llavors, la botiga compta amb nous serveis pels seus clients com la zona de degustació, on els consumidors poden provar els diferents cafès de la companyia o «assistir a Masterclasses» impartides per especialistes de cafè de Nespresso.

A més, l’establiment disposa d’una pantalla interactiva, on es poden veure els diferents cultius de cafè, i també ofereix una mostra plantes reals de cafè amb l’objectiu de què els clients puguin veure d’on s’extreu el producte principal de la botiga.