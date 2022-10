Des que va començar l’any, Mercadona ha repartit 358.000 quilos d’aliments, tant secs com frescos, i articles d’higiene personal a les comarques gironines.

La companyia de supermercats espanyola col·labora amb 21 entitats socials i organitzacions benèfiques de Girona per repartir productes no aptes per a la venda, però si per al consum, de fet, en aquestes donacions hi participen totes les botigues que la cadena té repartides a a les diferents regions de Catalunya, en total 251.

En total, des de l’1 de gener i fins al 30 de setembre, Mercadona ha lliurat arreu de Catalunya 3,6 milions de quilos de productes de primera necessitat a entitats socials catalanes.

A aquestes xifres cal sumar-hi l’entrega de 6.528 paquets de cereals (que equivalen a 3.264 quilos) a la Creu Roja a Catalunya, que l’empresa de supermercats ha fet efectiva aquest dilluns.

El president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet, explica que «aquesta nova donació l’englobem dins el Pla Creu Roja Reacciona que acabem de llançar davant la necessitat bàsica urgent de moltes llars en risc de vulnerabilitat del país que travessen grans dificultats a causa de la incertesa econòmica».