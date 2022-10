La Fundació de les Caixes d’Estalvis (Funcas) ha rebaixat la previsió de creixement de l’economia per al 2023 fins al 0,7% en un context en què, segons el servei d’estudis, el PIB viurà una situació passatgera de recessió tècnica, amb taxes de variació negatives al quart trimestre del 2022 i al primer del 2023. Funcas va presentar ahir les seves noves perspectives per a l’economia espanyola, que -en línia amb el consens general- eleven l’estimació de creixement per al 2022 fins al 4,5 % (tres dècimes més que en el càlcul anterior), però retallen del 2% al 0,7% la del 2023, situant-se molt per sota del càlcul del Govern (2,1%), però també del del Banc d’Espanya (1,4%), l’Airef (1,5%) o l’FMI (1,2%).

Almenys de moment, Funcas despunta com el servei d’estudis més pessimista respecte l’exercici 2023. Com van explicar Carlos Ocaña, director general de Funcas, i Raymond Torres, director de Conjuntura de la fundació, l’afebliment de l’economia observat en els darrers mesos es percebrà amb més contundència en els propers trimestres, fruit de l’estancament del consum privat en un context de crisi energètica i d’inflació, que llasten la confiança del consumidor. Segons aquesta anàlisi, la pèrdua de poder adquisitiu de les llars per la inflació incidirà en un consum privat més baix després que cada vegada més famílies han anat esgotant el matalàs d’estalvi.