L'Agència Tributària és una de les institucions més temudes a Espanya, encara que no tindria per què: gràcies a la recaptació d'impostos, comptem amb una sanitat i educació públiques que són per a admirar. Així i tot, arribat el moment de fer la declaració de la renda, molta gent comença a tremolar.

Un dels majors dubtes sobre Hisenda i la declaració d'ingressos és com tributen les transferències bancàries i a partir de quina quantitat comença la institució a investigar-les. En els últims anys, aquest tipus d'operacions bancàries s'han multiplicat gràcies al desenvolupament de la banca electrònica i, recentment, la incorporació de Bizum al paquet de serveis. Gràcies a aquestes eines, podem intercanviar grans sumes de diners en qüestió de dies o segons. Mentre que a través de Bizum es poden transferir fins a 500 euros en tan sols uns clics, la quantitat a declarar quan realitzem una transferència bancària és ben diferent. El límit de diners transferits per a declarar davant Hisenda Segons la Llei General Tributària, els bancs estan «obligats a proporcionar a l'Administració tributària tota classe de dades, informes, antecedents i justificants amb transcendència tributària relacionats amb el compliment de les seves pròpies obligacions tributàries o deduïts de les seves relacions econòmiques, professionals o financeres amb altres persones». La quantitat de diners a partir de la qual cal declarar davant Hisenda és 10.000 €: a partir d'aquesta quantitat, els ciutadans estan obligats a incloure-ho en la declaració de la renda. Encara que la quantitat obligatòria per a donar explicacions a l'Agència Tributària és 10.000 €, és important recordar que l'organisme vigila tots els moviments i pot sol·licitar al banc que li subministri les dades independentment de la quantitat enviada. Sancions per no declarar les transferències a l'Agència Tributària Els contribuents han de donar compte de les transferències superiors a 10.000 € a través del model SI i els qui no ho facin, s'enfronten a sancions d'entre 600 € i fins al 50% de la quantitat enviada. A més, si no es justifica l'origen dels diners, es poden imposar multes lleus, de fins a 60.000 €; o molt greus, de més de 150.000 €.