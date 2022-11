Les exportacions gironines han batut un nou rècord, han crescut un 18% entre gener i setembre i han superat ja els 5.700 milions d'euros. Sobretot l'increment s'explica pel bon comportament que registren dos sectors motor de l'economia gironina; per una banda, l'agroalimentari (amb les càrnies al capdavant) i per l'altra, el químic (on hi ha les farmacèutiques). De fet, durant els tres trimestres del 2022, aquests dos sectors acaparen més de la meitat de les vendes (3.432,4 milions) que la demarcació ha fet a l'exterior. Per països, el principal mercat és França. La Xina -on sobretot s'hi ven porcí- se situa en cinquè lloc. En paral·lel, les exportacions gironines també tanquen un bon setembre, arribant a créixer un 30% en aquest mes.

Embranzida exterior i velocitat de creuer. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, les exportacions gironines continuen a l'alça. A més, les últimes que s'han publicat (corresponents al setembre) permeten també analitzar l'evolució exterior de les empreses gironines durant els tres primers trimestres d'any.

Anant a pams, però, tan sols aquest setembre les exportacions gironines han arribat créixer un 31,2%. Al llarg del mes, les firmes de la demarcació han enviat productes a l'estranger per valor de 708,1 milions d'euros. Aquells sectors que han capitanejat el creixement han estat, de nou, l'agroalimentari (que ha crescut un 31% i ha arribat als 300 MEUR) i el químic (que ho ha fet en un 20%, situant-se als 200 milions).

De l'estadística mensual en destaca, sobretot, l'impuls que han tornat a agafar les càrnies. En gran part, motivat per la represa de compres de porcí per part de la Xina. Al llarg del setembre, les empreses del clúster han exportat canals i despulles per valor de 177,2 milions, cosa que representa gairebé un 25% més en comparació amb el mateix mes del 2021 (quan van ser 142,73 milions d'euros).

Més de 5.700 milions

Aquesta bona tònica que viuen les exportacions, de retruc, es trasllada a les dades acumulades de l'any. I fa que entre gener i setembre el sector exterior gironí marqui un nou rècord. Perquè al llarg dels tres primers trimestres del 2022, les vendes de les empreses de la demarcació a l'exterior han crescut un 18% i ja superen els 5.700 milions d'euros (en concret, se situen en els 5.763,5 milions).

Si es passa la lupa per sectors, els dos que l'encapçalen són l'agroalimentari i el químic. El primer, recullen les dades del Ministeri, ha crescut un 13,8% i ha fet vendes globals per valor de 2.367,2 milions d'euros. D'aquestes, un gran gruix les han fetes les càrnies (1.412,92 milions d'euros).

Per la seva banda, les químiques gironines s'han impulsat encara més cap a l'exterior. Entre gener i setembre, han crescut un 17,5% en exportacions. Si bé quantitativament, el sector químic no ha venut tant com l'agroalimentari, perquè les seves empreses han exportat per valor de 1.065,2 milions d'euros (dels quals 426,86 milions d'euros corresponen a les farmacèutiques).

Sigui com sigui, però, aquests dos sectors motor de l'economia gironina acaparen gairebé el 60% de les exportacions durant els tres trimestres del 2022. Les segueix la maquinària (amb 426,86 milions d'euros).

França, al capdavant

Pel que fa a destins, per proximitat, França continua essent el principal mercat exterior dels productes gironins (durant els tres trimestres del 2022, les empreses de la demarcació hi han fet vendes per valor de 1.441,5 milions d'euros). A aquest mercat el segueixen, ja a més distància, els d'Itàlia (442,21 milions d'euros), Alemanya (419,56 milions d'euros) i Portugal (360,47 milions d'euros).

Com a cinquè destí ja s'hi situa el gegant asiàtic. Entre gener i setembre, les empreses gironines -sobretot, les càrnies amb el porcí- hi han exportat per valor de 335,44 milions d'euros. Completen els primers llocs del llistat el Regne Unit (tot i el 'Brexit'), Polònia, el Japó, Irlanda, els Països Baixos i Bèlgica.