El president de Pimec Girona, Pere Cornellà, i l’alcalde de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, han signat un acord de col·laboració per tal d’implementar conjuntament accions que afavoreixin la millora i el desenvolupament de les mipimes i les persones autònomes del municipi. La signatura del conveni es va fer en el marc de l’acte de lliurament dels premis d’emprenedoria organitzats per l’Ajuntament del municipi empordanès, en els quals Pimec Girona ha participat com a part del jurat.

L’acord assolit entre ambdues entitats contempla que l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni cedirà un despatx situat al Viver d’empreses Altamar per tal de fixar-hi l’oficina de PIMEC Costa Brava, des d’on la patronal vetllarà pels interessos de les pimes i les persones autònomes de la comarca del Baix Empordà. Com a part de l’acord, PIMEC Girona oferirà serveis de suport per a la millora de la competitivitat de les empreses, acompanyant, assessorant, informant i formant de manera personalitzada en funció de les necessitats de cada negoci.

Concretament, s’organitzaran cursos de formació subvencionada en l’àmbit de l’estratègia empresarial, la professionalització segons els sectors econòmics predominants en el territori i la selecció de talent, entre d’altres. A més, les entitats també cercaran un grup d’usuaris del territori per tal que participin en el projecte «Consolida’t», un programa de suport a la consolidació i la reinvenció del treball autònom, impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i gestionat per Autònoms Pimec. En el marc de l’acord, també s’oferirà informació i acompanyament en el procés de digitalització de les empreses a través del Kit Digital i s’implementarà al territori el programa «Pla de competitivitat», finançat per la Generalitat i dissenyat i gestionat per Pimec. Aquest programa té com a objectiu acompanyar i ajudar als usuaris en aquells aspectes que requereixin per ser més competitius.

D’altra banda, la patronal desplegarà també al territori el programa «Relleu Pime», pensat per facilitar la continuïtat de les empreses a través del relleu familiar o bé mitjançant una gestió externa, i el programa «PIMECGNOSIS», consistent en una eina digital i una sessió de contrast per ajudar a les empreses en la transició cap a una economia circular. A més, Pimec organitzarà networkings i altres xerrades d’interès. Finalment, en el marc del conveni s’ha posat sobre la taula la possibilitat de crear i gestionar l’Associació del Polígon del territori i la possibilitat d’implementar altres programes orientats a les empreses petites i mitjanes, com és el cas de l’Accelera el Creixement.

La voluntat de col·laboració entre ambdues entitats s’ha posat de manifest també amb la participació de Pimec Joves Girona al Congrés d’Emprenedoria d’Altamar de Calonge i Sant Antoni, que té lloc fins avui al Viver d’Empreses i Coworking Altamar.