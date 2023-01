«Per primer vegada la tecnologia més puntera està disponible per a tota mena d’empreses»

Si hagués d’explicar a algú que no hi entén gaire de tecnologia què és Oracle, com ho faria?

La tecnologia d’Oracle ajuda els conductors de fórmula 1 a decidir la millor estratègia perquè simula bilions de vegades la carrera. A la Premier League, simulem més de 100.000 escenaris al minut en un partit per dir-li a l’espectador les probabilitats que un equip guanyi. I la mateixa tecnologia es pot utilitzar en una granja de porcs a Girona. La diferència és que a la Premier League tenen més coneixement tècnic al seu abast.

I també més diners per costejar-se una solució així, no?

No, no és una qüestió econòmica. Abans una empresa havia de comprar molt espai, molts servidors, bases de dades, sistemes, gent que endollés i desendollés..., avui dia pagues una subscripció i ja tens la infraestructura. El teu coneixement es podrà centrar a gestionar les teves dades. Seguint amb l’exemple de la granja de porcs: necessites conèixer el teu negoci, les dades que tens a disposició, com utilitzar les dades per fer-te més competitiu, com connectar per conèixer millor el teu client, com vendre millor el teu producte... .

Però, exactament, com pot ajudar Oracle una granja de porcs a Girona?

Aquesta granja tindrà empleats per pagar, nosaltres podem automatitzar aquest procés. Igual que la gestió de la cadena de subministrament o vendre online o qualsevol incident que hi hagi en el procés. I qualsevol negoci pot beneficiar-se’n. Hem de fer visible que ja no importa la mida de la companyia o el sector.

Tenen una plataforma per gestionar tot això?

Precisament a la Torre Glòries de Barcelona hi tenim concentrat l’R+D d’una de les nostres aplicacions, Netsuite, que utilitzen 33.000 clients arreu del món.

Hi ha alguna manera de resumir, llavors, què fa Oracle?

Ajudar aquestes empreses a innovar. I, per a mi, la innovació és el pla de pensions de les companyies i de les entitats del sector públic. Al final, podem estar darrere del sistema pel qual cobres, amb el que reps un informe, el que t’ofereix recomanacions... En tenim un exemple claríssim a Barcelona.

Quin?

ELEM biotech és una start-up que utilitza la nostra infraestructura per simular el batec del cor d’una persona i com respondrà a un medicament en concret, per exemple. Per als hospitals o per als cardiòlegs és un avanç molt important que se sustenta en la tecnologia d’Oracle. És la primera vegada en la història que una tecnologia tan puntera està disponible per a qualsevol tipus d’empresa.

Oracle és un dels principals actors del sector als Estats Units. En quin punt està el grup a Espanya?

Té uns 1.900 treballadors aquí, és una gran empresa. Té el centre d’R+D a la Torre Glòries, tenim un hub a Màlaga des d’on servim a Europa, Middle East i Àfrica amb un grup d’unes 27 nacionalitats, i el centre cloud de Madrid. Allà hem anunciat recentment el que anomenem Sovereign Cloud, un núvol per a clients més regulats com ara governs o institucions financeres, que requereixin que manegin la infraestructura empleats europeus. I això és Oracle invertint a Espanya, perquè estem creixent. Tenim grans companyies com Telefónica, Naturgy o Mapfre i start-ups i unicorns. El negoci va bé aquí.

Planegen fer més inversions a Espanya?

Hi invertim sempre que té sentit fer-ho. Tenim el negoci bastant ben distribuït aquí, però estem sempre explorant opcions. Per exemple, a Las Vegas vam anunciar l’adquisició de Zerner, una empresa del món de la salut que farà que Oracle tingui una plataforma que permeti a un hospital accedir a la història mèdica d’un pacient que no és habitual en aquest centre. O que un Govern pugui analitzar les tendències de malalties al país i detectar alarmes amb més antelació.

Són molt habituals aquestes absorcions?

Hem comprat 160 empreses, aproximadament.

A Espanya?

A Espanya, cap. Al final, comprem tecnologia.

No n’hi ha, aquí? Molta start-up però poca tecnologia madura?

És un tema de temps. El creixement de les start-ups a Espanya s’ha accelerat en els últims anys, però abans aquestes empreses eren a Califòrnia.

És cert que n’hi ha molt poques que siguin grans i conegudes.

I no són tecnològiques. Són més empreses B2C [solucions per al consumidor]. Nosaltres hem comprat companyies per al sector Food & Beverage, solucions per a gestió hotelera (els Hilton, els Marriot o els Meliá utilitzen tecnologia Oracle). Però a les start-ups encara els queda temps per poder ser adquirides per d’altres. Molt o poc? Ja ho veurem.

Comparteix la sensació que Barcelona està tornant a guanyar molt pols com a pol d’innovació i tecnologia?

Hi ha una component clau que és [identificar] on és el talent, i aquí hi ha molta universitat. Hi ha la UPC, la UAB, les privades, les business school, l’Institut d’Empresa... Hi ha un gran nucli de talent que seria incorrecte no aprofitar. Igual que Màlaga, per què Màlaga? Perquè hi ha universitats, formació, talent i és atractiu per atraure gent de fora.

Quin paper juguen en tot això els Next Generation?

A tots ens agradaria que anessin més ràpid, però gestionar aquests bilions de dòlars que la UE està cedint a Espanya no és gens fàcil. El Govern central va prendre una decisió de com distribuir-los i està avançant. Estem parlant de transformar un país. Si transformar una empresa ja és complicat, transformar un país ni t’explico. Una vegada sentia que la millor prova del cotó fluix que podem portar a terme és pensar què diran els nostres nets quan vegin el que hem fet amb els fons.