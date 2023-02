Diari de Girona i l’agència de comunicació digital La Factoria comencen avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio, un nou podcast dedicat a les idees, la innovació, el talent i l’emprenedoria a la demarcació de Girona. «Girona Valley», presentat per Eduard Batlle, serà un nou espai per posar en valor de manera dinàmica les tendències creatives i com les empreses gironines poden aportar més valor i més riquesa a la societat. Es podrà escoltar a diaridegirona.cat i també a les plataformes de podcast més populars. En temps de canvis a escala global, apostem pel coneixement i per això explorarem les últimes tendències amb convidats i convidades que ens expliquin la seva visió. Una mirada en positiu al nostre entorn i amb la voluntat d’apostar pels joves talents. Ens enfocarem als emprenedors i emprenedors, empresaris i empreses i el seu ADN.

I per començar un convidat ideal: Franc Ponti, professor d’EADA Business School, consultor i conferenciant, que es defineix un apassionat de la innovació i la creativitat i un expert en analitzar processos personals, empreses i organitzacions amb mirada estratègica. Ha escrit llibres com «L’empresa creativa», «Innovacció», entre altres, i ara presenta «Free Brain», més idees per a les persones creatives i amb esperit innovador.

«Girona Valley» és el segon podcast de Diari de Girona després del «Fontaxou», que setmanalment analitza l’actualitat del bàsquet gironí de la mà de Jordi Roura i Josep Guardiola. El nostre mitjà ja està treballant per incorporar nous podcast a la seva oferta amb la voluntat d’oferir als seus lectors i subscriptors continguts de qualitat amb diferents formats. Tots els audios són consultables a la nostra web i a les plataformes més habituals per tal que els oïdors puguin triar què escoltar, on i quan sense necessitat de dependre de la ràdio o d’una pantalla.