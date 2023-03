Tal com bé sabreu, des de fa força temps ja, si anem pel carrer solem veure els que anomenen riders, que bàsicament són treballadors que presten els seus serveis a empreses com Uber o Glovo, per exemple. Les condicions laborals d'aquests treballadors han aixecat polseguera des de l'inici.

En aquest cas, parlarem dels repartidors que col·laboren amb Glovo, encara que al final el procediment sol ser el mateix. A hores d'ara, potser ja ho sàpigues, però pot ser que et preguntis com porten a terme la seva feina els riders i com cobren per la seva feina? Bé, per aclarir-vos això, sobretot aquest segon punt, us portem aquesta entrada.

Bàsicament, un repartidor de Glovo és un treballador autònom que ven els seus serveis a la companyia esmentada, en aquest cas, i ho fa amb un contracte de col·laboració. És el que es coneix com a "fals autònom". Vaja, els riders cobren per cada comanda que lliuren.

Evidentment, aquesta tasca i la manera com es duu a terme no s'ha lliurat en els últims anys dels seus detractors, principalment els tribunals espanyols i la Inspecció de Treball. De fet, l'empresa continua comptant amb diverses investigacions obertes, igual que altres empreses que tenen una manera de funcionar similar, i acumulen més de 100 milions d'euros en sancions per continuar col·laborant amb autònoms.

En qualsevol cas, de forma més habitual, els riders solen treballar repartint amb bicicleta, encara que pugui que algun opti per anar amb moto. Al final, en ser autònoms, poden escollir la manera com ofereixen els seus serveis de repartidor, ja que Glovo no els ho fecilita, ja sigui anant amb cotxe o recorrent el seu trajecte a peu, per exemple. Però vaja, el que és habitual sol ser la 'bici'. Aleshores, aquests cobren per cada comanda entre quatre i sis euros bruts, almenys en empreses com Glovo o Uber.

Després, del que guanyen, han de descomptar les quotes de Seguretat Social, cosa que han de pagar ells mateixos cada mes, a més de la seva assegurança privada, ja que la majoria d'aquestes empreses solen obligar a contractar. En el cas concret de Glovo, cal dir que la companyia posa aquesta assegurança, almenys així ho afirmen ells.

Alternatives que agafen força a Girona

A aquests serveis, que causen recels a molta gent, hi ha alternatives com l'empresa GiFood, que opera a la ciutat de Girona i rodalies. Amb el mateix funcionament de demanar menjar per l'aplicació i que t'arribi a casa ben calent, s'hi suma una situació dels seus treballadors que no fa abús de la precarietat i una aposta per la sostenibilitat, amb una important flota de motos elèctriques. «Els nostres repartidors no són falsos autònoms sinó que estan contractats, i perceben el salari que els pertoca per la feina que fan».