Tradeinn és una de les empreses de comerç electrònic més importants d’Europa en venda de material esportiu. Amb seu a Celrà, aquest any rondarà els 500 milions d’euros de facturació. David Martín, el seu CEO i propietari protagonitza el sisè episodi del podcast Girona Valley en conversa amb Eduard Batlle, soci fundador de La Factoria, i Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona. Des de la seu de Tradeinn, a Celrà, Martín repassa l’evolució de Tradeinn i quins són els objectius de la companyia, que està en progressió constant: Va créixer un 15% el 2022 i va arribar fins a 433 milions d’euros de facturació.

Tradeinn és una companyia molt jove, innovadora, amb mentalitat d’startup i en expansió: les noves instal·lacions ocupen 30.000 m2 i encara poden créixer més. «Per molt gran que siguem, som una botiga online. Per tant, hem d’executar ràpid i moure’ns ràpid», destaca Martín. La companyia té plans d’expansió i té el focus a Alemanya «on tindrem un magatzem molt gran», tal com explica Martín. Per entendre què és Tradeinn cal valorar les xifres: Té un catàleg actiu de 2.100.000 referències, de 6.500 marques, amb una mitjana de vendes per dia d’1,3 milions d’euros. Però per Nadal i el «Black Friday», les vendes poden arribar als 4,5 milions per dia, amb 54.000 comandes. «Una bogeria, eh», exclama.

Tradeinn té els seus orígens en una botiga de submarinisme que estava a punt de tancar i que Martín -procedent d’Eurekakids- va revitalitzar gràcies a la venda per internet. Va ser l’origen d’un negoci que va anar creixent amb webs dedicades a altres esports i que va anar canviant d’ubicació fins a instal·lar-se a Celrà. Actualment, compta amb 17 botigues en línia, moltes dedicades a activitats esportives, però també a la moda, la tecnologia, el bricolatge o a productes per al públic infantil.

Actualment, Tradeinn dona feina a més de 600 treballadors, més de 400 dels quals estan ocupats a les instal·lacions de Celrà. A aquests, cal afegir-hi empleats temporals procedents d’ETT i més d’un centenar de persones que treballen a través d’empreses subcontractades en diferents països per donar servei d’atenció al client 24 hores al dia set dies a la setmana.

Entre els secrets que expliquen el creixement de la companyia hi ha treballar sempre amb primeres marques, una anàlisi detallada de la competència que li permet canviar els preus dels productes cada poques hores per a ser més competitius, i una estudiada inversió en màrqueting on line i posicionament dels seus portals.