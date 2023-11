Telefònica ha presentat una opa per aconseguir el control total de Telefónica Deutschland, la seva filial a Alemanya. La companyia pretén fer-ho a través de l'adquisició de la compravenda d'accions, és a dir, adquirint el 28,19% de la firma alemanya. L'oferta de la multinacional espanyola és de 2,35 euros per cada acció, cosa que representa un 37,6% superior al tancament de la borsa d'aquest dilluns. L'operació ha de servir per reforçar la presència de Telefónica a mercats com Espanya, Brasil, Regne Unit i la mateixa Alemanya.

La firma espanyola, en un comunicat, sosté que és una "ferma aposta" pel mercat alemany, que considera un dels "més atractius i estables d'Europa". Telefónica també justifica l'opa perquè contribuirà a "simplificar" l'estructura del grup. Així mateix, la companyia subratlla que "no té intenció d'implementar un acord de dominació i/o de transferències de beneficis i pèrdues". En aquest sentit, apunta que l'operació comptarà amb el vistiplau de l'autoritat federal de supervisió financera d'Alemanya. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona