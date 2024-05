Els preus del lloguer han augmentat fins a un 15,5% en un any

El preu del lloguer ha augmentat considerablement i així ho confirma l'informe fet per Pisos.com. A més, el passat mes d'abril l'IPC va arribar al 3,3%. Segons l'estudi, el preu per metre quadrat va pujar un 0,96% respecte al mes anterior. Si mirem les dades de l'any passat per les mateixes dates (abril), el preu del metre quadrat ha augmentat en un 7,64%. Vols conèixer com varia el preu segons la comunitat autònoma?

El preu a les comunitats autònomes

Les Balears tenen els preus del lloguer més alt (17,82 euros el metre quadrat), seguit de Madrid; el qual té un preu mitjà de 16,52 euros per metre quadrat. Aquestes dades són referent al mes d'abril 2024. L'augment mensual ha estat d'un 0,43%. El preu ha augmentat en un 15,5% respecte a l'abril de l'any passat.

Poder accedir a un habitatge de lloguer és molt difícil, el preu ha pujat arreu d'Espanya Ferran Font, director d'Estudis de Pisos.com

Després dels resultats es pot observar com, tot i que el Govern hi ha intervingut amb diverses mesures per controlar el preu del lloguer o per augmentar l'oferta, la cosa no ha canviat i a més, ha empitjorat, Ferran Font.

Relació preus lloguers i salaris

Segons l'estudi "Relació de salaris i habitatges de lloguer a 2023", basat en sous mitjans de la plataforma Infojobs i preus de lloguer de l'Índex Immobiliari Fotocasa, el 2023, els espanyols van haver de destinar el 43% del seu salari brut per pagar el lloguer del seu habitatge. Això representa un augment de dos punts percentuals respecte al 41% registrat el 2021.

Són cinc les comunitats autònomes que han de destinar més de la meitat del seu sou al lloguer: les Illes Balears, Madrid (+62%), Catalunya (+58%), el País Basc (+54%) i Canàries (+51%).

El preu del lloguer a Espanya va augmentar un 5,7% durant el 2023; fent que el preu mitjà per metre quadrat fos d'11,66 euros el desembre de 2023.

El salari brut mitjà a Espanya va ser de 26.245 euros el 2023: uns 2.187 euros bruts mensuals, repartits en 12 pagues. Amb aquestes dades, els espanyols van haver de destinar el 43% del seu salari a pagar 80 metres quadrats pel lloguer del seu habitatge; el percentatge més alt en els últims cinc anys.

13 comunitats autònomes d'Espanya van apujar el preu del lloguer durant el 2023; només va haver-hi dos que el van baixar.

Les províncies que tenen els lloguers més baixos

Ciutat Reial

Jaén

Càceres

Ourense

Albacete

Badajoz

Les províncies amb el preu del lloguer més baix / freepik

Córdoba

Terol

Lugo

Almeria

Castelló

Palència

Lleida

Múrcia

Lleó

La Rioja

Barcelona, Madrid, Guipúscoa, Les Palmes, Biscaia, València, Santa Cruz de Tenerife i Màlaga són els llocs on el preu és més car.