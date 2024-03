Coneix els nou sistema d'índex de preus dels lloguers

El dissabte 16 de març va entrar en vigor el sistema d’índex de preus de referència del lloguer, amb la finalitat de poder limitar els preus dels arrendaments en determinades zones.

A on s’aplica?

Aquest índex s’aplicarà a les denominades zones de mercat tensionat. Són aquelles en què es compleixen un d’aquests dos requisits: o la càrrega mitjana del pagament de la hipoteca o del lloguer superi el 30% de la renda mitjana de les llars; o bé que el preu del lloguer hagi pujat més de 3 punts per sobre de l’IPC dels 5 anys anteriors.

A hores d’ara, tan sols s’han aprovat aquestes zones per a Catalunya, per un període de vigència de tres anys, fins al març de 2027. Comprèn 140 municipis, a on resideix el 80% de la població.

A les comarques de Girona inclou els següents termes municipals: Banyoles, la Bisbal d'Empordà, Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Porqueres, Puigcerdà, Ripoll, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i Sarrià de Ter.

Què implica tenir un lloguer en una zona tensionada?

A partir del 16 de març de 2024, els nous lloguers d’habitatge tenen limitacions a l’hora de fixar la renda de l’arrendament:

- Com a norma general, la renda del nou contracte no podrà ser superior a l’última renda del contracte d’arrendament que hagués estat vigent sobre el mateix habitatge els últims cinc anys. Aquest import es pot incrementar en un 10% en determinades circumstàncies, com, per exemple, la realització d’obres de rehabilitació, o quan la durada del contracte sigui de 10 anys

- En cas de ser un gran tenidor (el que suposa ser propietari de 5 o més immobles d’ús residencial a la zona), la renda no podrà superar el preu màxim que fixa el sistema d’índex de preus de referència.

- Aquest mateix límit s’aplicarà als lloguers d’habitatges que no haguessin estat arrendats durant els últims cinc anys.

Com es calcula aquest preu de referència del lloguer?

Per saber quin és el preu de referència s’ha d’accedir al portal del Ministerio de Vivienda a l’enllaç.

En aquest enllaç s’ha d’introduir l’adreça de l’habitatge o, si es sap, la seva referència cadastral, a més de característiques de l’habitatge i del contracte d’arrendament. Amb aquestes dades, es facilita un rang de valors mínim i màxim del lloguer mensual.

Què passa amb els habitatges fora d’una zona tensionada?

En aquests casos no s’apliquen les normes de limitació de preus, i els valors de referència només tenen caràcter informatiu, de tal manera que la renda serà la que pactin lliurement les parts.

Miquel Garcías, Advocat de Prat Sàbat Advocats.