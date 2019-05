CCOO critica el nou model d'FP dual perquè s'ha fet «a correcuita» i demana aturar-lo

CCOO defensa que «cal aturar» la posada en marxa del nou model d'FP dual que va anunciar el Departament d'Educació al febrer en considerar que s'ha fet «a corre-cuita» i que el personal docent no ha tingut temps d'adaptar-se al nou currículum.

A més, el sindicat va criticar, a través d'un comunicat, que l'augment de la càrrega lectiva en el primer curs farà créixer l'abandonament i el fet que els mòduls siguin de menys hores lectives farà que els docents hagin d'impartir més matèries per fer les 19 hores. El sindicat defensa que per reformar l'FP cal «desprivatitzar l'oferta de cicles» i «planificar una oferta pública suficient per donar servei a les milers de persones que es queden cada any sense plaça». També critica que la modificació curricular està pensada per cobrir les «necessitats de l'empresa i no de les persones». «Una modificació així no pot realitzar-se amb aquesta celeritat des de l'administració educativa sense tenir en compte les particularitats de cada estudi i de cada família professional, i sense la participació dels agents socials i de grups de treball on participi el professorat en actiu de cada àmbit», apunta CCOO.

Segons el sindicat, el Departament d'Educació es «beneficia» de la suspensió de l'obligatorietat de la cotització de les pràctiques a la Seguretat Social per «augmentar considerablement» la Formació en Centres de Treball (FCT). «S'ofereix una estada en l'empresa a cost zero, obligatòria per a tothom que vulgui graduar-se en un cicle formatiu», diu el sindicat, que denuncia que aquesta mesura dificultarà que les pimes puguin acollir més d'un estudiant en pràctiques, tal com feien abans.

A més, CCOO va denunciar que el professorat d'FP té el grau d'interinitat més elevat del sistema educatiu, per sobre del 40%, fet que està suposant que s'estigui traslladant professorat de Secundària, cosa que està generant «moviment de plantilles» en els centres educatius.