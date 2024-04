Girona instal·larà 500 llums LED arreu del barri de Santa Eugènia

L’Ajuntament de Girona instal·larà un total de 503 llums LED arreu del barri de Santa Eugènia, inclòs l’entorn de les Hortes, que substituiran les lluminàries existents en aquest espai. D’aquesta manera, es millorarà la il·luminació d’aquesta zona de la ciutat i, al mateix temps, s’optimitzarà l’eficiència energètica de les instal·lacions i s’aconseguirà un estalvi energètic.

L’actuació millorarà la il·luminació dels carrers, places i espais on s’actuarà del barri de Santa Eugènia, i, a més, es generaran nous recorreguts il·luminats cap a les Hortes i es farà més amable l’entorn urbà del parc agrícola, tot respectant el seu valor patrimonial i ambiental. L'àmbit d'actuació va des de la plaça de l'Assemblea de Catalunya (rotonda de darrere l'Auditori) fins a la rotonda del pont del Dimoni, en l'encreuament entre el passeig d'Olot i el carrer Riu Güell. Després enfila cap amunt el passeig d'Olot fins als límits amb el municipi de Salt, a la rotonda del Tren d'Olot, i d'allà arriba al carrer Costabona. Així, també connecta amb la zona de la Marfà i l'aparcament que hi ha al costat dels Maristes. De fet, en aquest últim sector s'han instal·lat 25 fanals solars en dos camins d'entrada de les Hortes.

Aquesta actuació forma part del projecte “Menja’t Girona”, que té com a objectiu ressaltar el patrimoni natural, gastronòmic, hortícola, cultural, arquitectònic i urbanístic de la ciutat per tal de consolidar-la com una destinació turística sostenible.

L’execució d’aquesta proposta és la continuació de la tasca portada a terme els darrers anys des del consistori d’anar substituint progressivament les llumeneres de la ciutat amb la finalitat d’aconseguir una eficiència energètica òptima i un estalvi energètic i econòmic derivat de la reducció de potència, a més de buscar millorar la il·luminació dels carrers i de les places cercant uns nivells lumínics adequats.

“Aquesta actuació de millora a les Hortes de Santa Eugènia, emmarcada dins el Menja't Girona i que posa el focus en el patrimoni natural del barri, és una passa més en l'aposta de l'Ajuntament de Girona de descentralitzar l'oferta turística de la ciutat i donar als visitants una experiència de més qualitat, més propera i individualitzada”, ha assenyalat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Gemma Geis i Carreras.

Aquests treballs s’han licitat per un import de 468.995,20 euros (IVA inclós) i, un cop s’hagi formalitzat el contracte, tindran una durada màxima prevista de vuit mesos.