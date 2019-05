Programa europeu per combatre l'exclusió social de l'alumnat nouvingut

La inclusió de l'alumnat d'origen estranger és l'objectiu del programa Escoles Inclusives del Mediterrani, Medis, que la setmana passada es va presentar a Girona amb el suport dels Serveis territorials del Departament d'Educació de la Generalitat.

Es tracta d'una plataforma digital de contingut pedagògic que s'adreça als centres educatius i als seus professionals –docents, psicòlegs i assessors–, als quals dona eines per millorar capacitats, habilitats i mètodes per assolir la integració dels estudiants nouvinguts i de les seves famílies. L'objectiu d'aquesta iniciativa, d'abast europeu, és ajudar la comunitat educativa a combatre l'exclusió social d'infants i adolescents.

Un dels creadors i impulsors del programa, Josep Juandó, i la directora de l'institut de Maçanet de la Selva –que ja el realitza–, Maria Castanyer, van explicar la feina feta durant els últims mesos i van destacar que Medis permet l'aprenentatge de professors, alumnes i famílies, tant a dins com a fora del centre.

El seu funcionament es basa en un curs en línia i en dues sessions presencials, com la que es va fer dimecres a la seu de la Generalitat a Girona i va comptar amb la presència del director territorial d'Educació, Martí Fonalleras, qui va ressaltar el valor del sistema per avançar cap a la integració social. «Hem de seguir treballant per la cultura i la intercomunicació», va dir Fonalleras.



A primària i a secundària

Espanya, Xipre, Grècia, Itàlia, Portugal i Bulgària són els països que s'han involucrat en el projecte Escoles Inclusives del Mediterrani, que té com a finalitat reforçar i consolidar la cohesió social, l'educació intercultural i la llengua, en un marc multilingüe per a alumnat nouvingut de primària i de secundària.

Per això, els programa ofereix a la comunitat educativa una plataforma digital des de la qual se li ensenyarà la manera d'adaptar el pla de llengua i de cohesió social a entorns educatius específics. Per fer-ho, es tindrà en compte l'experiència de Medis en altres països de la riba mediterrània de la Unió Europea.