L'escola Àgora, de Girona, guanya un programa sobre educació financera

L'alumnat de 6è curs de Primària de l'Escola Àgora, de Girona, ha guanyat la desena edició del programa sobre educació financera «Valors de futur», que organitza el BBVA i promou l'ús responsable dels diners. Els escolars gironins han creat un pla d'estalvi amb l'objectiu de recaptar diners per pagar les colònies de fi de curs i, per dur-lo a terme, han comptat amb l'experiència d'un empleat de l'entitat bancària.

El grup d'alumnes de l'Àgora ha guanyat en la categoria de Primària i ha obtingut un premi de 2.000 euros. Els infants han venut menjar, han fet activitats d'animació amb maquillatge i han organitzat rifes, amb la finalitat d'aconseguir diners per al viatge de final de curs ja que moltes famílies no disposen de recursos. El jurat ha valorat «la reflexió crítica que han realitzat els alumnes sobre els diners i les transaccions dins la seva campanya d'estalvi, destacant l'esforç en la creació de les seves accions». A més, han ressaltat el treball en equip per a un objectiu comú, implicant a tota la comunitat educativa. Per la seva banda, l'alumnat ha assenyalat «l'aprenentatge adquirit de molts conceptes d'educació financera, com l'estalvi, l'aprendre a negociar o el conèixer com obtenir beneficis, entre d'altres».

En aquesta edició de «Valors de futur» del BBVA hi han participat més de 550 empleats, de forma voluntària, que han impartit tallers formatius en més de 4.700 centres. A Catalunya hi han participat 934 centres, 56 dels quals a Girona, amb la participació de 9.400 escolars i la col·laboració de vuit empleats del banc.