Estudiants d'ESO de l'institut de Cassà de la Selva descobreixen els boscos boreals

L'institut de Cassà de la Selva s'ha implicat aquest curs en un projecte Erasmus+ amb dos centres educatius de Suècia i de França, amb l'objectiu de posar en valor el patrimoni natural europeu. Una de les raons per endegar la iniciativa Connecting Woods va ser, tal com van indicar des del centre cassanenc, que tot i trobar-se al peu de les Gavarres i de viure en municipis envoltats de bosc, el seu alumnat no percep l'entorn com a part de la seva educació i de la seva identitat.

El programa, que es realitza amb un soci suec i un altre de francès, s'estructura al voltant d'activitats transversals que impliquen continguts de ciències naturals i socials, emprenedoria i llengües estrangeres, a més de competències digitals, comunicatives i ciutadanes.



Conèixer boscos diferents

Un institut del nord de Suècia, de Piteå –un poble situat a l'extrem nord del golf de Bòtnia, al Bàltic, amb uns 20.000 habitants i a 140 quilòmetres al sud del cercle polar àrtic–, un altre de Nîmes amb experiència en boscos i el de Cassà de la Selva van sol·licitar finançament per a un Erasmus+ que connectés joves del nord i del sud d'Europa, amb el propòsit que coneguessin i difonguessin els seus boscos. La Comissió Europea va acceptar la petició perquè alumnes d'entre 14 i 16 anys tirin endavant un projecte d'intercanvi escolar de dos anys de durada.

Durant el primer any de projecte –que s'ha desenvolupat aquest curs–, alumnat, professorat i famílies han participat en diverses activitats al voltant de les Gavarres per convertir-se en experts en el bosc com a patrimoni. Des de l'institut de Cassà de la Selva han destacat que hi ha hagut activitats vivencials centrades en la vegetació, en aspectes d'explotació econòmica del suro i en qüestions més relacionats amb el lleure, com ara les curses d'orientació. A més, durant una setmana els estudiants van elaborar blogs divulgatius de diferents aspectes de les Gavarres.

L'intercanvi escolar es fa per mitjans telemàtics, videoconferències i xats, però també de manera presencial. En aquest sentit, la setmana del 19 al 24 de maig un grup de 15 d'alumnes de l'institut de Cassà de la Selva, acompanyats de les professores de Biologia Berta Gómez i de Ciències socials Núria Pastor, es van desplaçar fins a la Lapònia sueca. La finalitat del desplaçament era que els estudiants cassanencs i els del Llenguadoc es convertissin en «experts» en boscos boreals.

Així ho va explicar Pastor, que ara imparteix Emprenedoria a uns joves als quals ha fet classe de Geografia a 1r i 2n d'ESO. Sobre el viatge, va indicar que «després de superar un periple aeroportuari degut a la tempesta solar que va afectar els satèl·lits de comunicacions del centre d'Europa», l'expedició va poder conèixer i viure boscos de coníferes, cascades espectaculars i vel sol de mitjanit. Els entrebancs del vol els van fer perdre la primera jornada, per a la qual l'alumnat de l'institut de Sjulnässkolan, de Piteå, havia preparat activitats al bosc i material adient amb l'assessorament d'un expert en boscos forestals.

Durant la segona jornada van viure el cicle de l'arbre fins a la tala, incloent-hi la visita a un viver de pi roig i bedoll, un bosc privat amb masses boscoses de diferents edats i el parc natural Storforsen. El tercer dia es va centrar en el bosc com a actiu econòmic, motiu pel qual van visitar una serradora que produeix llistons per a la construcció, l'empresa del moble i altres activitats secundàries d'aprofitament de residus forestals; una paperera, empreses de construcció d'habitatges sostenibles i d'innovació tecnològica, com la producció de biodièsel a partir de fusta; la fàbrica que produeix tot el paper i el cartró que utilitza Ikea; i també, un espai on van veure animals del bosc com ossos, ants i rens. A banda d'això, l'estada d'intercanvi va incloure classes a les aules de l'institut suec i activitats per conèixer l'entorn.

Núria Pastor va destacar que, durant l'estada, es van pronunciar frases com «no havia après mai tant, com en aquesta setmana» o «viatjar intensifica la vida i eixample l'esperit». La docent va subratllar l'interès i la implicació dels estudiants en el projecte.



Pròxim destí, el Llenguadoc

Com la resta d'activitats incloses en aquest Erasmus+, l'activitat es compartirà amb la resta de socis. La següent, tal com va avançar, serà conèixer el garrigar del Llenguadoc.