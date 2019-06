L'Institut de Ciències de l'Educació de la UdG analitza l'encaix laboral i les noves tendències de l'FP

Les diferents parts implicades en la formació professional, estudiants, professorat i sector empresarial, van participar dijous en la jornada Sacsegem l'FP, una iniciativa de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) Josep Pallach de la Universitat de Girona per analitzar el moment actual i les noves tendències dels cicles formatius, així com el seu encaix en les necessitats del mercat laboral.

Cent trenta docents de 28 centres educatius van participar en una matinal celebrada a la Facultat de Ciències de la UdG, que va obrir la coordinadora de Formació Professional a Girona, Sara Oliveras. En el seu últim acte com a vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega –que n'és president des de divendres– va presentar la institució que representa com un «element integrador», a més de posar en valor el seu paper com a pont entre l'empresa i el treballador.

La presidenta i fundadora de «Marinva, jugant la gent s'entén», Imma Marín, va exposar «el poder sacsejador de la gammificació», amb la idea d'utilitzar el joc com a una eina activa d'aprenentatge a l'aula.

Després, el professor del màster de secundària a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) Dani Bernard –també fundador de la consultoria D'Anou innovació, emprenedoria i FP– va analitzar les tendències i les propostes per adaptar la formació dels joves a les noves necessitats del mercat empresarial.



Implicació de l'institut Montilivi

De la seva banda, la subdirectora general d'Ordenació de l'FP inicial del Departament d'Educació, Pilar Nus, va explicar els canvis curriculars que la Conselleria vol aplicar el curs vinent. Segons va indicar, l'objectiu és donar més protagonisme a les empreses en la formació de l'alumnat i va exposar diferents fórmules per adaptar els nous currículums a les exigències reals del teixit empresarial del territori.

Finalment, el director de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UdG, Josep Duran, va tancar la jornada, que va ser conduïda per una alumna de l'institut Montilivi, Míriam Güell. La participació dels estudiants, d'aquest mateix centre educatiu gironí, també es va concretar en el disseny de tot el material que es va distribuir, des del programa fins als distintius dels assistents, passant pels cartells.

Aquesta ha estat la sisena edició de la jornada anual que l'ICE dedica a la formació professional, i que organitza en coordinació amb el Departament d'Educació de la Generalitat. Cada any, l'institut Josep Pallach de la Universitat de Girona programa més de cinquanta activitats, entre tallers, cursos i jornades adreçades a la formació continuada del professorat d'FP.