Ustec·STEs demana la dimissió de Bargalló per mantenir les retallades des que és conseller

Ustec·STEs va demanar divendres la dimissió del conseller d'Educació, Josep Bargalló, per mantenir les retallades pressupostàries en el seu primer any al càrrec tot i el creixement econòmic que s'ha registrat, unes retallades que «ha mostrat la seva intenció de convertir en estructurals». Aquesta és una de les crítiques que va formular el sindicat en fer balanç del primer any de Bargalló al capdavant del Departament, un període que va qualificar de «decebedor».

El sindicat va acusar el conseller d'Educació de tenir un «profund menyspreu» cap al professorat i d'actuar de forma unilateral i «antidemocràtica». També va denunciar el «caos organitzat» al voltant de la formació professional. «Ens esperàvem que algú que afirma compartir valors d'esquerres expressés un mínim de sensibilitat amb l'ensenyament públic. Ens hem equivocat», va concloure.

La formació sindical va remarcar que Josep Bargalló no va retornar l'hora lectiva extra que està fent el professorat, instaurada durant les retallades aplicades amb motiu de la crisi. També van criticar que tampoc ha tornat completament les retribucions suspeses del 2013 i del 2014, ni s'ha compromès a retornar el poder adquisitiu perdut, estimat en un 25% en els últims deu anys», va continuar Ustec·STEs, que va afegir que «no es tracta exclusivament d'una qüestió de diners».

En aquest sentit, el sindicat també va carregar contra el conseller per prendre decisions sense cap negociació, com ara una avaluació competencial que –segons van afirmar– comporta una «insuportable» càrrega de treball; i per mantenir el sistema de selecció «arbitrari» del professorat, «conferint un poder excessiu a les direccions».



Crítiques a la concertada

Així mateix, Ustec·STEs es va queixar que Josep Bargalló hagi tingut protagonisme en un pacte contra la segregació escolar que, des del seu punt de vista, «implica donar més recursos a la concertada a canvi de febles i inconcrets compromisos».

Mentre tanca grups públics de cara al curs vinent, va remarcar el sindicat, la xarxa privada concertada es manté «amb una demanda cada vegada més feble». També va denunciar la seva «unilateralitat i opacitat» en modificar retroactivament el calendari escolar per acabar amb les proves extraordinàries de setembre.

Finalment, Ustec·STEs va demanar revertir les retallades, una inversió mínima d'un 6% del PIB en educació i que es prioritzi l'ensenyament públic.