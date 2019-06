Els educadors socials obren un concurs de contes i relats breus per educar en valors

La delegació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) a les comarques gironines convoca el quart Concurs de contes i relats curts per educar en valors, amb la voluntat de construir una eina pedagògica basada en aquest gènere literari que ajudi a difondre els drets dels infants.

L'objectiu del certamen és recollir-los en una publicació il·lustrada, que es difondrà en format digital. Com a novetat, enguany s'han creat dues categories: fins als 18 anys i a partir d'aquesta edat. En tots dos casos, el premi per als guanyadors serà una estada en qualsevol alberg de la Xarxa nacional d'albergs socials de les comarques gironines, en règim de pensió completa de dos dies i una nit, per a quatre persones.

La data límit per a la presentació de contes o relats per al concurs del Col·legi d'Educadores i Educadors socials de Catalunya és l'1 de setembre de 2019.