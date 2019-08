La meitat de mestres d'una escola abandona el centre

Quinze dels 31 mestres d'una escola catalana han decidit abandonar el centre educatiu. Són la meitat del personal, però és que fa dos cursos ja en van marxar 14. Fonts de CCOO acusen el director de l'escola de tenir "tics dictatorials" i de "malversar fons". Una situació complicada per a l'escola La Font de Manresa. En la informació, avançada per Regió7, el director de l'escola, Lluís Cano, assegura que el fet que marxin tants mestres de cop és normal i que "cada nit dormo molt tranquil".

Segons Cano, la marxa de tots aquests mestres pot ser per casuístiques molt diferents. "Hi ha un grup de gent important que marxa perquè voldrien quedar-se però, segons la normativa, no compleixen els requisits. Un altre grup és gent que venia de fora -de Capdevànol, de Gironella, de Solsona, de Berga- i que han trobat una feina més a prop de casa seva i els és més còmode, i estic súper content per ells". I, hi afegeix, els que "han malparlat del projecte educatiu perquè el voldrien encara més agosarat i innovador i, altres, perquè creuen que es va massa lluny. Tots dos són punts de vista lícits".

Admet que tanta mobilitat d'un curs a l'altre "crema molt" i crea "inestabilitat", però que "cada any passa". Sobre el fet que fa dos cursos marxessin 14 mestres més, ho atribueix al fet que cada dos anys es fa un concurs de trasllat estatal i hi ha mestres de l'escola que hi han concursat i que guanyen una plaça en un altre lloc. Al seu entendre, això genera "una mobilitat molt alta que fa que entre 10 i 18 mestres sempre ballin". Assegura que "no és exclusiu de La Font" i que "no pots reclamar".

Nova metodologia

Quant a les crítiques més personals, Cano diu que "estic segur que algú ha marxat parlant malament de mi. Gent que em diu: escolta Lluís, no m'agrada el projecte o les teves maneres". Posa com a exemple que "a cada claustre es fa una dinàmica de cohesió que hi gent que no vol fer perquè la incomoda i decideix marxar". Sobre això, esmenta que el curs 2014-2015 "la direcció va decidir demanar formació a la UVic i vam entrar al programa 'Cooperar per aprendre i aprendre per cooperar', amb què la claustre va rebre formació en metodologia cooperativa que s'ha anat implantant a les aules. Forma part de la personalitat del centre, però, a diferència d'altres escoles, on la seva forma de treballar és molt coneguda, la de La Font no es coneix". Això, apunta, fa que hi hagi vegades que alguns dels nous mestres que arriben al centre "no es trobin còmodes amb la metodologia i acabin marxant".

La versió de CCOO: oposada

La versió de les fonts de CCOO és totalment diferent. En cap moment no parlen del tema de la metodologia de treball i totes les crítiques tenen un únic responsable, el director de l'escola.

Expliquen que aquest va arribar a La Font, que té més de 430 alumnes i 31 mestres (i no els que diu Cano, afirmen, tot i que alguna plaça la puguin cobrir entre dos), perquè l'anterior responsable del centre va tenir un problema greu de salut i va deixar la feina. Es va realitzar un concurs i, com que no va sortir ningú, es va fer un nomenament extraordinari a Cano. Les fonts sindicals, que són molt crítiques amb els inspectors d'Ensenyament, lamenten que "enlloc de buscar dins del centre, com marca la normativa, algú veterà, el nomenessin a ell de manera extraordinària sense reunir els requisits".

El primer any, narren, "la cosa va anar mig bé. Abans del seu nomenament, va xerrar amb els professors i els va convèncer a tots. La gent es va enamorar d'ell. Va entrar molt bé i tot era fantàstic". Però aviat van sorgir els problemes. "El segon any, quan s'havia de planificar, va començar a prendre decisions que van crear malestar a la resta de la plantilla". Posen com a exemple que "a una mestra la va canviar de cicle sense parlar amb ella abans".

Arrel del mal ambient que es va anar creant, "11 mestres van fer-li un escrit on li deien que no els agradava com portava les coses. Inspecció no en va fer cas i es va posar del seu costat". A partir d'aquí, Cano "va començar a enviar missatges subliminals a aquestes persones a través del seu compte de Facebook i de Twitter. Inspecció li va dir que els eliminés però, a l'hora de fer una avaluació de riscos, va considerar que podia tenir raó tothom i va tancar el cas".

14 persones fixes van marxar

Fa dos cursos, continuen les fonts del sindicat CCOO, "hi va haver un concurs de trasllat i 14 persones fixes del centre van concursar per marxar". Aquell mateix any, el "nombre més alt en els altres centres de Manresa amb les mateixes dimensions de La Font va ser de cinc persones. Hi havia mestres que havien estat a La Font tota la vida i una persona a la qual li faltava només un curs per a la jubilació i que també va decidir optar per canviar de centre per un any". Cano, però, assegura que en cap cas no eren persones fixes. "Ja m'agradaria". Afirma que les places definitives al centre, que són 7 o 8, no estan ocupades perquè són persones que estan treballant a altres llocs i posa l'exemple d'una persona que estigui treballant al Departament d'Ensenyament i que tingui la plaça fixa a la seva escola. Els que van marxar, insisteix, "eren interints o persones sense plaça".

Per què continua de director? Quan va acabar l'any extraordinari, es va fer un concurs per als propers quatre anys i Cano va guanyar per un tema de puntuació. Les fonts sindicals consultades insisteixen que "una gran culpa" de la situació al centre "és d'inspecció, que sempre ha estat al seu costat i mai no ha fet pressió". En canvi, agraeixen al personal docent d'Ensenyament que quan hi ha hagut una demanda de canvi (comissió de servei) "s'hagin donat totes" i "els directors dels Serveis Territorials" del Departament "les hagin signat".

Tics dictatorials

Que Cano entrés a la classe d'un altre mestre i es quedés observant i després ho fes passar com a hores lectives. Missatges enviats a Twitter de temàtica política -va ser l'alcaldable per ICV al mandat del 2015- en hores de direcció; esbroncades a porta tancada al seu despatx als mestres, "tics d'autoritarisme als claustres" i fer passar per anònima una enquesta sobre l'equip directiu i, al cap d'uns dies, comentar a una professora del centre que "ja he vist que m'has puntuat molt baix", són algunes de les situacions que, segons les fonts consultades, han anat omplint el vas del malestar a l'escola manresana. Quant a l'acusació de malversació, afirmen que va arribar fins a les més altes instàncies però que va acabar prescrivint.

Ensenyament no diu res

Per tractar el tema, Regió7 va trucar fa uns dies al Departament d'Ensenyament i als Serveis Territorials d'aquest departament, però els segons van remetre als primers, i aquests no es van voler pronunciar sobre un afer que de ben segur que no encomana gens de tranquil·litat a les famílies que el curs vinent portaran els seus infants a l'escola La Font de Manresa.