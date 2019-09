Com organitzar els deures

Els deures són un problema a moltes llars. Perquè els nostres fills gaudeixin al col·legi i se sentin motivats, és important fer una bona organització dels deures a casa. Controlar les hores de son, establir un horari i un racó per a l'estudi i planificar els moments de descans són alguns dels passos a seguir pels progenitors per aconseguir una bona organització en el dia a dia dels menors.



Les hores de son

Els nens han de dormir un mínim de vuit hores, de no ser així, l'atenció, motivació i actitud del menor es pot veure alterada de manera considerable.



Establir un racó i horari d'estudi

El lloc establert per fer els deures ha de diferenciar-se respecte a les altres habitacions, d'aquesta manera la concentració del nen es veurà reforçada i s'evitarà que es donin distraccions i pèrdues d'atenció. D'altra banda, establir un horari per fer les tasques serà fonamental perquè l'estudiant vagi agafant hàbits d'estudi i es vagi habituant a una rutina.



Premis i reforços

Si el transcurs de les tasques adjudicades va segons el previst, el nen haurà de veure que la seva actuació té conseqüències positives. Per aquest motiu, els pares del menor el premiaran en la mesura en la qual l'ànim del petit continuï de la mateixa manera. No obstant això no es tracta de premiar-lo amb regals materials, se'l premiarà dedicant un temps determinat a jugar o realitzar un altre tipus d'activitat. D'aquesta forma, s'incentivarà al menor al fet que continuï realitzant els seus deures de la mateixa manera que ho ha fet fins al moment.



Planificar els moments de descans

Els moments d'oci també cal planificar-los setmanalment perquè sigui un factor que promogui la motivació. Per això, és important establir un temps determinat per mirar la televisió, internet, videojocs, etc.



Fer els deures no eximeix al menor d'altres responsabilitats

És important que a més de fer els deures els nens ajudin a casa. Activitats com fer el llit, recollir la roba bruta o recollir els llibres i joguines seran algunes de les tasques que els nens hauran de començar a realitzar.



Cura amb les activitats extraescolars

Les activitats extraescolars poden ser molt recomanables i beneficioses, no obstant això si són masses poden causar estrès als nens i impedir-los descansar com necessiten. Per això, caldrà valorar fins a quin punt el menor està preparat per realitzar aquestes activitats.