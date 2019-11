Aprendre a posar-se en la pell d'algú amb dificultats des de l'escola i amb la porta oberta a Europa

L'escola La Benaula, de Caldes de Malavella, coordina un projecte de la plataforma educativa europea eTwinning –una comunitat virtual de centres escolar– que treballa l'empatia i ensenya l'alumnat a posar-se en la pell de persones amb dificultats com ara la ceguesa, la mobilitat reduïda, les malalties mentals o aquelles que són pròpies de fer-se gran.

El vessant social és l'eix principal del programa In your shoes (a les teves sabates, l'equivalent anglès a l'expressió que significa posar-se en el lloc d'algú altre), dintre del qual les dues escoles gironines que hi participen –l'esmentada de Caldes i l'Annexa, de Girona– i tres centres més de Grècia, Ucraïna i Eslovènia utilitzent la llengua anglesa per comunicar-se.

El protagonista de la iniciativa és l'alumnat de sisè de Primària, que ara s'introdueix en el món de la ceguesa; una realitat que coneixerà de primera mà a través del director de l'ONCE a Girona, que visitarà La Benaula i aprofitaran per entrevistar-lo.

L'ambaixadora eTwinnig i coordinadora del projecte en aquest centre, Yolanda Moya, va explicar que els escolars es posen a la pell de persones cegues fent activitats amb els ulls tapats, mentre que a l'aula de plàstica creen jocs pensats per a aquest col·lectiu que donaran a alguna associació que hi estigui vinculada. Més endavant, i lligat amb el nom del projecte, també es volen recollir sabates amb l'objectiu de donar-les.

Durant aquest primer trimestre, a l'escola s'ha treballat l'empatia de diferents maneres –mitjançant jocs o vídeos, per exemple– i s'han creat fòrums a la plataforma perquè els infants comparteixin opinions i debatin.

La mobilitat reduïda centrarà la feina del segon trimestre, durant el qual està previst escriure cartes a infants que estan ingressats en centres hospitalaris, entre altres iniciatives. Finalment, a l'últim trimestre del curs es crearan grups internacionals sobre les diferents discapacitats; es farà una activitat amb la Fundació Cruyff, dedicada a infants amb algun tipus de necessitat; es tractarà la situació de persones amb dificultats d'aprenentatge o amb sordesa, i es treballarà per lluitar contra els estereotips i les etiquetes.



Bagatge en cooperació europea

L'escola La Benaula té una llarga experiència en programes educatius europeus, com ara, i entre d'altres, l'Erasmus sobre aprenentatge cooperatiu que realitzava el curs passat o un altre eTwinning que ara fa un any va portar Moya a guanyar un premi.