L'escola redescobreix Bordils a través de la fotografia i el cinema

Els infants de Bordils fa anys que descobreixen o aprofundeixen en la història del seu poble a través de l'òptica d'una càmera, fotogràfica o de cinema, dins el projecte educatiu Cinema en curs de l'associació A Bao A Qu. Fa unes setmanes i per segona vegada (l'anterior va ser el 2014), l'escola va compartir la feina dels infants amb els veïns en una jornada farcida d'exposicions, tallers, lectures, projeccions, música i presentacions.

Tot va començar a les 10 del matí del 19 d'octubre, quan les primeres famílies i exalumnes van arribar a l'escola de Bordils per «descobrir o redescobrir Bordils de la mà dels nens i nenes i dels films, fotografies, poemes i dibuixos que han creat al llarg dels últims quatre anys», segons expliquen les responsables del projecte a l'associació A Bao A Qu, Núria Aidelman i Laia Colell. Per a la descoberta, es va editar un mapa desplegable que ubicava els diferents espais i les possibles rutes.

Un dels recorreguts començava a Cal Sastre, on la Carme rebia els visitants acompanyada dels joves cineastes. A la casa es va muntar una exposició d'eines del camp, una peça sobre la sèquia Vinyals i un film basat en el dia a dia i els records de la mateixa amfitriona. «Als autors i autores del film –apunten Aidelman i Colell– els va colpir especialment el pas dolorós del seu pare pel camp d'Argelers i el seu exili forçat».

En una altra casa, la d'en Carles, a sobre de dos remolcs es mostraven retrats d'animals de granja obra d'alumnes d'infantil. Entre les bales de palla, en una pantalla dues pel·lícules expliquen el procés del blat de moro. Mentrestant, a Ca l'Estevenet es descobria la vida dels pollancres a partir d'un film fet per escolars més grans.

La proposta Descobrim Bordils incloïa 17 pel·lícules i més de 700 fotografies repartides per setze espais singulars, com ara entre el safareig, les pomeres i la barraca del senyor Alfonso. Aquí s'exhibia un projecte fotogràfic que el retrata entre els seus animals i objectes estimats, una obra feta, entre d'altres, per la seva neta.

A la plaça de Bordils, s'exposaven retrats de persones grans del municipi i des d'A Bao A Qu continuen el recorregut esmentant la parada a Ca la Rahila, que protagonitza una peça d'escolars de 7 i 8 anys que es projecta mentre ella prepara te i tastets de pa del Marroc. A Can Malhivern un film mostra la mestressa, la Dolors, Minuts Lumière i una exposició fotogràfica sobre els horts.

En una zona coneguda com «els arbres blancs», s'hi exposen deu fotografies sobre tela en ampliacions de 120 centímetres per 90. Els seus autors les van fer amb una càmera de plaques que expliquen com funciona als assistents; a ells els ho va ensenyar, en un taller, la fotògrafa Tanit Plana. «Des que l'escola va començar Cinema en curs, la presència de cineastes i fotògrafs és quotidiana», expliquen les responsables de la iniciativa, que destaquen, per exemple, la implicació de la directora de cinema Meritxell Colell o de la fotògrafa Mònica Roselló.

L'oferta és molt àmplia, però val la pena destacar el «roure monumental» i el camp que l'envolta, l'espai escollit per a la insta·l·lació fotogràfica Un pany de cel inspirada en el poema de Maria Mercè Marçal i en una peça d'Ignasi Aballí. Molt a prop, una altra mostra retia homenatge a Adrià Creus, pintor i mestre de plàstica que va morir a la primavera. Al Ban, un espai de lectura i poesia recorda una altra docent desapareguda ara fa un any, Dolors Vilanova.